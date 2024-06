Football : de joueur moyen à "Guardiola bis", qui est Roberto De Zerbi, prochain entraîneur de l’OM ?

L’OM tient enfin son futur entraîneur. Après plusieurs jours d'attente, alors que son arrivée ne faisait plus aucun doute en interne, Roberto De Zerbi et le club phocéen ont annoncé un accord de principe, lundi 24 juin. En attendant de régler les derniers détails administratifs, l'entraîneur italien et son staff s'étaient déjà mis au travail, dessinant les contours de l'effectif phocéen et de la préparation estivale.

Lessivé par une saison qui a connu trois coachs – Marcelino, Gennaro Gattuso puis Jean-Louis Gasset –, une décevante huitième place et pas de qualification en coupe d'Europe (une première depuis cinq ans), l'Olympique de Marseille repart (encore) sur de nouvelles bases avec l’arrivée de l’entraîneur italien pour trois saisons. De Zerbi a décidé de quitter Brighton mi-mai dernier. Un technicien reconnu, malgré son absence de titre majeur.

Formé à l’AC Milan, pour lequel il n’a jamais joué, Roberto De Zerbi n’a pas marqué le football par son palmarès de joueur. En tout, l’Italien cumule une quarantaine de matchs avec Naples entre 2006 et 2010, deux saisons du côté de la Roumanie au CFR Cluj (2010-2012), après avoir effectué des piges de la Serie D à la Serie A, et quatre sélections sous le maillot italien chez les moins de 20 ans. C’est finalement en 2013, à 34 ans, qu’il prend sa retraite. Pas pour longtemps puisqu’il devient dans la foulée l’entraîneur de Darfo Boario, en Serie D. Il faut attendre septembre 2016 et sa nomination à Palerme pour que Roberto De Zerbi se retrouve sur le banc d’un club de l’élite.

Obsession possession

Un constructeur, c’est ce qui ressort le plus dans les adjectifs utilisés pour définir le natif de Brescia. De Sassuolo au Shakhtar en passant par Brighton, toutes les équipes qu’il a entraînées ont été louées pour leur capacité à conserver le ballon de manière efficace et constructive. Roberto De Zerbi est un obsédé du contrôle de la balle, comme l’a été l’ancien entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli : "Je veux que mon équipe ait le ballon, qu’elle commande le jeu, que les joueurs de grande qualité soient mis dans les meilleures dispositions pour jouer au football", détaillait-il auprès de RMC en juillet 2021.

C’est l’une des choses qui a plu aux dirigeants marseillais, notamment Pablo Longoria qui a mené ce dossier, selon nos informations. Le président de l’OM souhaitait déjà sa venue sur le Vieux-Port à l’été 2022, mais avait finalement préféré Igor Tudor, notamment pour des raisons financières.

Maxime Lopez, ancien milieu de l’OM, a bien connu Roberto De Zerbi à Sassuolo. "Un Guardiola bis", c’est ainsi qu’il le décrivait dans l’émission Le Club des 5 en mars 2023 : "Sa façon d’aimer le football, c’était exactement la mienne. [...] Tant qu’il n'a pas ce qu’il veut, il ne s’arrête pas. Ses séances duraient 2h30. [...] Le dimanche, quand on arrivait les jours de matchs, c’était naturel. On travaillait tellement bien la semaine qu’on était prêts le week-end."

Et avec des résultats : sous ses ordres, Sassuolo s’offre deux huitièmes places consécutives du championnat italien. Suivra une sixième place pour Brighton en Premier League, le meilleur classement que le club n’ait jamais atteint, ainsi qu'une première qualification pour la Ligue Europa. Placés dans le groupe de... l'OM, les Seagulls y ont terminé premiers avant d'être éliminés en huitièmes de finale de la compétition par l'AS Rome. L'occasion pour De Zerbi de découvrir les charmes du Vélodrome, ce qui a pesé dans la balance quelques mois plus tard.

Droit au divertissement

Esthète de la possession, mais aussi du plaisir de jouer, c’est ainsi que se définit Roberto De Zerbi : "Je ne veux pas faire ce métier si je ne me divertis pas. Je cherchais cette sensation quand j’étais joueur, et c’est la même chose maintenant que je suis entraîneur", insistait-il auprès de RMC.

"J’aime ma liberté, je cherche des endroits où je peux travailler librement en étant moi-même." Roberto De Zerbi à RMC Sport

Dans la balance pour entraîner les Phocéens se trouvait également le Portugais Sergio Conceiçao. L’Italien n’est pas un plan B, mais face à l’indécision de l’ancien entraîneur du FC Nantes, l’enthousiasme de Roberto De Zerbi a fait pencher la balance en sa faveur aux yeux des dirigeants marseillais. D'autant que, très courtisé en Angleterre, le tacticien paraissait inaccessible, sur les plans sportifs et financiers, il y a quelques mois.

Si Roberto De Zerbi disposait d'une clause de libération dans son contrat à Brighton, l’Olympique de Marseille doit maintenant négocier avec le club anglais une indemnité de plusieurs millions d’euros pour réaliser ce joli coup et s'offrir celui qui s’est toujours montré clair sur le type de club qu’il souhaitait entraîner : "Je ne cherche pas un banc qui me fera gagner je ne sais quel trophée, je ne cherche pas un banc qui me fera gagner des millions d’euros ou qui a un nom prestigieux juste pour avoir le plaisir de dire que c’est un nom prestigieux. Je veux travailler avec mes idées et avec ma personnalité." Ce que l’OM version McCourt a toujours laissé faire.