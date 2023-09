Foot : les droits TV de la Ligue 1 mis à prix à 800 millions d'euros

La Ligue de football professionnel (LFP) lance, mardi, son nouvel appel d'offres des droits télévisés de la Ligue 1, qui se clôturera le 16 octobre.

Temps de lecture : 1 min

Les droits de diffusion TV en direct de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 ont été mis à prix à 800 millions d'euros par saison pour le marché français, a annoncé, mardi 12 septembre, la Ligue de football professionnel (LFP) lors d'une conférence de presse.

La LFP propose deux lots de matches en direct : un lot numéro un avec les deux premiers choix de chaque journée ainsi que le quatrième choix, mis à prix à 530 millions d'euros par saison; et un lot deux avec le troisième choix et les rencontres de choix cinq à neuf, mis à prix à 270 millions d'euros. Les candidats ont jusqu'au 16 octobre pour se positionner, avant des "enchères ascendantes".

Pour la première fois, la durée de ce nouveau contrat sera de cinq saisons, soit une année de plus que les précédents, pour couvrir la période allant de la saison 2024-2025 à la saison 2028-2029. Vincent Labrune, le président de la LFP, avait annoncé à L'Equipe le 6 juin 2023, avoir pour objectif, en France et à l'international, d'atteindre "aux alentours du milliard d'euros, même si le contexte macroéconomique et financier est délicat." Questionné mardi sur le montant élevé et le timing serré de la mise à prix, il a assuré : "On est d'un naturel optimiste, (...) on a l'habitude de ce genre de défi." Actuellement et jusqu'en 2024, Amazon Prime avec sept matches et Canal + avec deux rencontres se partageant les droits de diffusion du football français.