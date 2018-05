Foot : le groupe Mediapro confirme qu'il va lancer une chaîne spéciale "Ligue 1"

Mediapro "prévoit de créer une chaîne thématique de football, avec une programmation ininterrompue 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qui sera proposée à tous les opérateurs de TV Premium émettant en France".

Mediapro France a confirmé, mercredi 30 mai, qu'il allait diffuser les saisons de la Ligue 1 sur une nouvelle chaîne ad hoc. Le groupe espagnol a raflé mardi une grande partie des droits télévisés du championnat de France de football pour la période 2020-2024, au détriment de Canal+, le diffuseur historique. "[Mediapro] prévoit de créer une chaîne thématique de football, avec une programmation ininterrompue 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qui sera proposée à tous les opérateurs de TV Premium émettant en France", a précisé la filiale française du groupe.

"Le groupe audiovisuel utilisera son expérience en gestion et en commercialisation de droits audiovisuels au profit de la plus grande compétition du football français afin de produire des contenus du meilleur niveau éditorial", ajoute Mediapro France dans un communiqué. Le groupe, peu connu en France, a obtenu de la Ligue de football la possibilité de revendre les droits qu'il a acquis, laissant planer le doute jusqu'ici sur son intention réelle de créer une chaîne. Il devrait préciser ses intentions jeudi lors d'une conférence de presse à Paris, en présence du fondateur du groupe Jaume Roures. Canal+ et Altice, qui va lancer un nouveau bouquet, ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à engager des discussions en vue de distribuer sa chaîne ou de lui racheter certains droits.