Foot : l'arbitre Tony Chapron revient sur son tacle, "un réflexe idiot"

"J'aurai fait 1 500 matchs dans ma carrière mais on ne me parlera que de cette action-là", a-t-il déclaré sur Canal+.

Il sort du silence. L'arbitre de football Tony Chapron, qui s'était rendu coupable d'un croche-pied à l'égard du joueur nantais Diego Carlos le 14 janvier, lors d'un match contre le PSG, est revenu sur son geste dimanche 20 mai sur Canal+. "Je suis conscient d'avoir fait une énorme erreur", a-t-il confié dans un entretien à l'émission "Intérieur Sport".

"J'aurai fait 1 500 matchs dans ma carrière mais on ne me parlera que de cette action-là. Une fraction de seconde, un réflexe idiot, mais humain, que tu portes comme une croix", a-t-il ajouté. Son geste avait provoqué de nombreuses réactions dans le monde du football et fait le tour des réseaux sociaux.

"J'ai un réflexe qu'on pourra dire stupide, mais j'ai un réflexe humain"



Tony Chapron se livre sur #FCNPSG dans #InterieurSport sur @canalplus



Le meilleur d'@InterieurSport ➡️ https://t.co/ZirtwnP1ra pic.twitter.com/7na3Hxlw3P — Canal Football Club (@CanalFootClub) 20 mai 2018



Le 1er février, Tony Chapron avait été suspendu pendant trois mois ferme (et trois autres avec sursis) par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, avant de voir en appel fin mars sa suspension être portée à six mois ferme et deux avec sursis, précipitant la fin de sa carrière.