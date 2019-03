DIRECT. Foot : regardez et commentez avec nous la finale de la Coupe de la Ligue entre Strasbourg et Guingamp

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: @LeFanch Vous êtes cruel mais vous êtes drôle :-)











: Apparemment France 2 déprogramme la deuxième mi-temps et va diffuser un épisode de l’inspecteur Derrick. Vous confirmez France Info?

: On peut faire le changement d’heure maintenant histoire de pas avoir à se taper la deuxième mi-temps?

: @Mohammed @Lefanch Le match s'est cadenassé petit à petit, et au final, je ne vois qu'une seule action un peu significative (celle de Thuram) à se mettre sous la dent. dans cette finale fermée entre Strasbourg et Guingamp.

: Au moins dans mon patelin de la Drôme on nous sert une marquisette quand il y a pas d’action devant le même match en U12

: Pas terrible cette finale. J'ai zappé. Je pense qu'aucune équipe ne veuille jouer les qualifications d'Europe League au mois de juillet !

: Et à l'instant, Adrien Thomasson se retrouve en situation idéale à l'entrée de la surface, mais se fait reprendre par le défenseur breton Kerbrat qui sauve la situation pour son club. Ce n'est pas sa soirée pour le moment. , 42e.

: @Lefanch Mon enthousiasme des premières minutes diminue au fur et à mesure du match, je le reconnais. Il n'y a guère que Marcus Thuram qui semble pouvoir débloquer la situation. Côté alsacien, c'est plutôt Prcic qui brille, alors qu'on voit peu le génial Adrien Thomasson, très discret depuis le coup d'envoi du match.

: C’est passionnant comme une vidéo de Rabiot à l’entraînement cette finale

: @Gabin On redécouvre le suspense, car reconnaissez que ces dernières années, le PSG pliait la chose assez vite (contre Monaco les années précédentes notamment).

: "On n'a pas vu grand chose". Ce n'est pas moi qui le dit Pierre mais le commentateur de France 2. Soyons réalistes, nous assistons à la pire finale de coupe depuis des années.

: Une demi-heure de jeu, et on commence à avoir l'impression que Strasbourg a un peu de mal à faire le jeu et Guingamp attend pour surgir en contre. Je suis allé voir ce que ça avait donné en Ligue 1, et en octobre dernier, en Bretagne, les deux équipes avaient fait match nul 1-1. Ce soir, c'est dubien tassé.

: @Babybel 25 à 30 000 supporters strasbourgeois, contre 10 à 15 000 Guingampais. L'ambiance dans les tribunes est au niveau d'une finale.

: Il me semble qu'il y a beaucoup de supporters Strasbourgeois, je me trompe ?

: Vous êtes durs @Salomon et @Michael53, on vient de voir la première incursion guingampaise dans la surface, grâce à Marcus Thuram qui a obligé le gardien alsacien à un premier arrêt. , 20e.

: Le public pousse, l'ambiance au top. Sauf le match. Ennui total.

: Assez déçu du début de la finale. Je sens qu'on va aller jusqu'à la fameuse série de penalties..

: @KingS A Lens c'était déjà un joueur formidable, mais il a encore franchi un cap en un an et demi à Strasbourg.

: Lala (ancien Lensois) fait du bien sur le côté, elle est là la solution pour Strasbourg ce soir !

: @Samuel R. Il y a au moins des intentions, on ne sent pas des équipes tétanisées par l'enjeu qui ne voudraient pas griller une de leurs rares chances de soulever un trophée national. Ça va venir ! 9e.

: Ça a du mal à s'emballer le match je trouve..

: @messi67 Il s'agit d'un maillot collector spécial pour cette finale. Sont écrits en petit sur le fond blanc le nom de tous les clubs bretons inscrits à la Ligue de Bretagne. Ce côté "club symbole" de la Bretagne a fortement déplu aux supporters des autres clubs du cru, comme Rennes, Lorient ou Brest, indique 20minutes.fr.

: Pourquoi Guingamp ne joue avec ses couleurs habituelles ? On est sur terrain neutre.. Ça manque de rouge.

: Le coup d'envoi du match vient d'être donné. Strasbourg-Guingamp 0-0.

: Chaude ambiance au Wacken Strasbourg !





: Et même ceux qui n'ont pu aller au stade sont chauds bouillants. Mon collègue guingampais Yann Thompson chez lui devant sa télé, ou encore ces supporters strasbourgeois que nous envoie @anonyme.

: Un beau spectacle son et lumière, dans un stade plein, bref ça promet une belle finale !

: Quel show! Je me souvenais plus qu'il y avait un aussi beau spectacle avec le PSG

: A Lille, on repassera pour L'Earth hour.. Les lumières consommées pour un banal match de foot..

: Magnifique show d'ouverture de match ! :) place au foot, et que le meilleur gagne

: Arsène Wenger, passé par la maison alsacienne, présente la coupe aux supporters. Youri Djorkaeff et Didier Drogba, anciens des deux clubs, donneront le coup d'envoi tout à l'heure.

: Dans la grande tradition des avant-matchs musicaux des finales de la Coupe de la Ligue, on a droit à un remix musical dans le noir avec du Queen, du Avicii et du Rihanna.





: Une bonne raison de regarder ce match ? C'est un supporter lyonnais qui le dit sur Twitter.

: La composition des deux équipes est tombée. A noter que Guingamp aligne dans les buts Marc-Aurèle Caillard, empereur des penalties.

: 20 heures. L'heure du dîner et du point sur l'actualité.



• Mobilisation en demi-teinte pour le 20e samedi de mobilisation des "gilets jaunes". Le ministère de l'Intérieur, qui a compté 33 700 manifestants, comme "Le nombre jaune", qui en a totalisé 102 713, situent cette journée dans la fourchette basse de la mobilisation.



Nathalie Loiseau a donné le coup d'envoi de la campagne de LREM aux européennes, devant 1 500 personnes à Aubervilliers, avec un discours très fortement pro-européen.



H-1 avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe de la Ligue entre Strasbourg et Guingamp. Une affiche inédite entre deux équipes de milieu et bas de tableau en L1. A suivre en direct vidéo ici-même.



• Elle n'aura pas fait long feu. L'œuvre en trompe-l'œil de l'artiste JR autour de la pyramide du Louvre (qui fête ses 30 ans) n'aura duré que quelques heures avant que les autocollants soient arrachés par les passants.

: @Alim Un Strasbourg-Caen pas bien fameux en 2005, déjà en finale de la Coupe de la Ligue je crois ?

: Bonsoir Pierre Godon. Je sais que vous êtes fan de foot alors petite question. A quelle année remonte une dernière finale de Strasbourg en Coupe de la Ligue et c'était contre qui ?

: Vu qu'on perd une heure de sommeil demain, j'espère que le match n'ira pas jusqu'au tirs aux buts !

: Allez Strasbourg, battez vous comme des guerriers sur le terrain ! 3-0 pour le Racing.

: Guingamp doit gagner absolument cette finale pour sauver la saison catastrophique ! Si on perd, le moral sera au plus bas et direction L2.. Match capital !

: Indécise cette finale très ouverte. Les premières minutes peuvent être décisives. En tout cas, place au spectacle. Mais mon cœur balance pour Strasbourg !

: Allez Guingamp ! Ramenez la coupe aux Bretons ! Victoire 2-0.

: @Zaza28 Depuis le début de la saison 2016-17, le règlement de l'épreuve précise que la prolongation est supprimée sauf en finale.

: Mon pronostic :Guingamp 1 / 3 Strasbourg. Au fait M. Godon, il y a les prolongations lors de cette finale ? Impossible de retrouver le règlement sur Internet :/

: pas de pronostic mais au match des supporters, victoire des Strasbourgeois..les Guingampais sont quasi absents du centre ville de Lille..et tout se passe dans la bonne humeur sous le soleil du Nord