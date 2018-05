Foot : Canal+ perd les droits télévisés de la Ligue 1, la LFP touche le jackpot avec plus d'un milliard d'euros par an entre 2020 et 2024

Les droits télévisés de la Ligue 1 ont été attribués contre un montant annuel de 1,153 milliard d'euros pour la période 2020-2024.

Les droits télévisés de la Ligue 1 ont été attribués contre un montant annuel de 1,153 milliard d'euros pour la période 2020-2024, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP), mardi 29 mai. "C'est un appel d'offres fructueux, avec une augmentation significative de nos droits TV", s'est félicitée la présidente de la LFP, Nathalie Boy de la Tour. Les droits pour la période 2016-2020 s'élevaient à 762 millions d'euros. C'est le groupe espagnol Mediapro qui a raflé les principaux "lots" mis aux enchères mardi par la Ligue.

En revanche, le diffuseur historique Canal+ a été évincé, bien qu'il ait fait des offres "sur chacun des sept lots" mis en vente. La chaîne cryptée est "partenaire du football français depuis 1984 et le restera jusque 2020", a précisé le directeur général de la LFP Didier Quillot.

Mediapro peut "sous-licencier" à d'autres diffuseurs

Il a précisé que "Mediapro peut sous-licencier ou pas, c'est à sa discrétion car c'était prévu dans l'appel d'offres". "Ce qui nous a été remis de la part de Mediapro, c'est le projet d'une chaîne éditoriale avec de nombreux matches et c'est pourquoi ils ont fait des offres sur de nombreux lots", a ajouté Didier Quillot.

Dans le détail, Mediapro a raflé le lot numéro 1, qui comprend notamment les dix plus belles affiches de la saison et l'affiche du dimanche à 21 heures, ainsi que le lot numéro 2, qui comprend le vendredi à 21 heures et le samedi à 17 heures. Le lot numéro 3, qui compte le samedi à 21 heures et le dimanche à 17 heures, a été attribué à BeIN Sports. Deux lots de moindre importance n'ont pas été attribués car "le prix de réserve" fixé par la LFP n'a pas été atteint. Ils seront remis en vente "avant la fin de l'année 2018".