Fête des supporters lillois : le médecin Philippe Amouyel en appelle à "la responsabilité" pour limiter la "poussée éventuelle" de l'épidémie de Covid-19

"On peut espérer que la responsabilité de tous nos amis lillois va permettre de limiter cette poussée éventuelle de l'épidémie" de Covid-19, a réagi lundi 24 mai sur franceinfo l'épidémiologiste Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, alors que les supporters lillois ont fait la fête aux champions de France de football dans les rues de Lille.

Avec la victoire du LOSC dimanche, "on s'est trouvé dans des conditions sanitaires extrêmement réduites", estime Philippe Amouyel. Et ce lundi, "lors du défilé des supporters, on a vu qu'il y avait une foule très dense. L'idée que le virus puisse circuler est quand même majeure dans ce contexte-là". Dans l'éventualité d'un cluster avec une multiplication de cas contacts, "il va falloir faire bien sûr un premier test, puis ensuite une période d'isolement, puis ensuite un second test au bout d'une semaine et un isolement de dix jours", détaille l'épidémiologiste. Mais il doute que cela puisse se faire "pour l'ensemble des supporters".

"Il faut que les gens s'isolent et se fassent tester." Philippe Amouyel, médecin au CHU de Lille à franceinfo

Philippe Amouyel note que "bien qu'on soit encore à un niveau élevé" de contamination dans les Hauts-de-France, "on a une diminution un peu partout". Mais c'est le fruit "d'un plan de déconfinement progressif qui a commencé le 19 mai et qui doit se propager jusqu'au 3 juin, puis ensuite au 9 juin, et ainsi de suite". Le médecin avertit donc à ne pas "brûler les étapes" car il y a "peut-être des risques, en particulier dans une région comme la nôtre où le niveau a été élevé et continue de l'être quand même, de revoir redémarrer l'épidémie. On ne le souhaite pas. C'est pour ça qu'il faut que les gens s'isolent et aillent se faire tester".

Mais si en extérieur, "le risque de contamination est dix fois plus faible", Philippe Amouyel estime qu'à Lille, "en extérieur à cette distance, avec cette liesse, cette consommation d'alcool et la prolongation dans les domiciles, cela pose question". Il rappelle que "les Hauts-de-France ont payé un lourd tribut au Covid. Et il est important que l'on en sorte". Pour l'épidémiologiste, "il va falloir compter sur la responsabilisation des gens pour essayer de tamponner" l'effet de la liesse lilloise.