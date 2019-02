Disparition d'Emiliano Sala : le chasseur d'épaves engagé par la famille a retrouvé la carcasse de l'avion

L'épave du petit avion qui avait disparu le 21 janvier au-dessus de la Manche avec à son bord le footballeur italo-argentin Emiliano Sala a été localisée par le chasseur d'épaves David Mearns, engagé par la famille à l'aide d'une cagnotte, dimanche 3 février.

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala