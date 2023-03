Direct Rennes-Marseille : le podium final en ligne de mire... Suivez la rencontre de la 26e journée de Ligue 1

Les hommes d'Igor Tudor pourraient chuter du podium en cas de défaite dimanche face à leurs adversaires bretons.

Une semaine après une lourde défaite lors du Classique face au PSG et quatre jours après l'immense déconvenue face à Annecy en Coupe de France, l'Olympique de Marseille doit à tout prix se relancer face à Rennes à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1, dimanche 5 mars.

Eliminé des compétitions européennes et de la Coupe, l'OM doit désormais s'accrocher à sa deuxième place en championnat. Il n'a plus que ça. En face, les hommes de Bruno Génésio vont mieux et restent sur deux victoires en championnat de France. Une rencontre à suivre en direct commenté sur franceinfo: sport.