Direct PSG-Reims : les Parisiens et Kylian Mbappé sur la lancée de leur qualification européenne ? Suivez le match de la 25e journée de Ligue 1

Restant sur deux nuls face à Rennes (1-1) et Monaco (0-0) mais invaincu en Ligue 1 depuis près de six mois, le Paris Saint-Germain continue sa course seul en tête, à la recherche d'un troisième titre consécutif de champion de France. Mais le Stade de Reims, cinquième meilleure équipe en déplacement et qui peut encore croire à une qualification européenne, ne se présente pas en victime, dimanche 9 mars, au Parc des Princes, lors de la 25e journée de Ligue 1.

Un titre de champion serait le premier pour Luis Enrique en France. Pour une fois, en cette fin de semaine, l'entraîneur espagnol n'a pas eu à répondre de la gestion de ses stars, après leur qualification sereine pour les quarts de finale de la Ligue des champions, mardi, face à la Real Sociedad (2-1). Auteur d'un doublé qui a refermé la séquence polémique sur son temps de jeu à la baisse depuis l'annonce à sa direction de son départ en fin de saison, Kylian Mbappé aura-t-il l'occasion d'ajouter un 22e but en Ligue 1 à sa collection ?

Suivez le match en direct