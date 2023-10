Ligue 1 : Marseille domine Le Havre, une première victoire pour Gennaro Gattuso

L'Olympique de Marseille a renoué avec la victoire, dimanche, face au Havre (3-0), après six matchs sans succès toutes compétitions confondues.

Temps de lecture : 1 min

Un soulagement pour Gennaro Gattuso. L'entraîneur italien tient sa première victoire sur le banc de l'Olympique de Marseille face au Havre dimanche 8 octobre (3-0). Après une défaite contre Monaco (2-3) et un nul face à Brighton en Ligue Europa (2-2), l'OM du technicien italien peut sourire. Les Phocéens remontent provisoirement à la sixième place du classement en attendant les derniers matchs de la 8e journée, le HAC reste dans le ventre mou.

Après un round d'observation, l'OM a pris les choses en main. Sur une incursion côté droit, Iliman Ndiaye centre mais le malheureux Arouna Sanganté dévie le centre dans son propre but (18e). L'OM accélère et double la mise quelques instants plus tard par l'intermédiaire de Pierre-Emerick Aubameyang, sur un caviar d'un Amine Harit en grande forme (21e). Le Gabonais inscrit son premier but de la saison en Ligue 1, avant de se muer en passeur décisif pour Ismaïla Sarr lors du troisième but marseillais (84e).

Réduit à dix, après l'expulsion de Rassoul Ndiaye pour deux cartons jaunes (40e), le HAC n'a jamais été en mesure de revenir à hauteur des Phocéens.