Direct Montpellier-PSG : Paris à la relance dans l'Hérault ? Suivez le match de la 26e journée de Ligue 1

Un pas de plus vers le sacre ou un nouveau coup d'arrêt ? Le Paris Saint-Germain a plus d'une raison de faire preuve de sérieux à Montpellier, dimanche 17 mars. Les joueurs de Luis Enrique restent sur une rare série de trois matchs nuls en Ligue 1 et font du surplace. L'heure est donc à la relance, d'autant plus que la fin de saison se rapproche à grand pas en championnat et que le PSG devra se dédoubler sur plusieurs fronts ces prochaines semaines avec le quart de finale de la Ligue des champions contre le Barça. Autant de bonnes raisons d'engranger dans l'Hérault où ils ont remporté leurs cinq derniers déplacements.

Le MHSC devra réaliser un petit exploit pour dominer les Parisiens. Le club de la Paillade doit pourtant arracher des points pour espérer se mettre davantage à l'abri. Montpellier pointe à la 13e place, mais avec seulement trois points d'avance sur la zone rouge et Metz, 17e. Les joueurs de Michel Der Zakarian voudront confirmer leur victoire la semaine passée chez une autre équipe bien classée, l'OGC Nice.

Suivez la rencontre en direct.