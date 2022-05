DIRECT. Marseille-Lyon : Qui remportera l'Olympico ? Suivez le dernier match de la 35e journée

Aucun droit à l'erreur. Pour espérer jouer une compétition européenne l'an prochain, Lyon ne peut plus se permettre de laisser des points en chemin. A Marseille, dimanche 1er mai (20h45), l'ambiance s'annonce bouillante après le match aller, arrêté après trois minutes de jeu et un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Les supporters marseillais veulent voir leur équipe foncer vers la deuxième place de Ligue 1 et la sécuriser au plus vite pour passer une fin de saison plus tranquille.

Mais à quatre jours de leur demi-finale retour de Ligue Europa conférence, après une défaite 3-2 à l'aller jeudi, les Marseillais auront-ils la tête à 100% au championnat ? Leur avance assez confortable mais pas définitive sur leurs poursuivants pourrait pousser Jorge Sampaoli à reposer quelques cadres pour qu'ils soient frais face au Feyenoord.