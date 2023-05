Direct Marseille-Angers : victoire obligatoire pour l'OM face à des Angevins condamnés... Suivez le dernier match de la 35e journée de Ligue 1

L'Olympique de Marseille, troisième, accueille la lanterne rouge angevine en clôture de la 35e journée de Ligue 1, dimanche.

Marseille veut se relever. L'OM reçoit Angers pour le dernier match de la 35e journée de championnat, dimanche 14 mai, dans son antre du Vélodrome. Une semaine après la défaite à Lens qui a vu les Sang et Or leur piquer la deuxième place, les joueurs d'Igor Tudor, qui pointent désormais à cinq points, doivent absolument s'imposer pour rester dans la course pour la qualification directe en Ligue des champions.

Pour se remettre à l'endroit, les Marseillais peuvent s'appuyer sur une bonne forme retrouvée à domicile, eux qui restent sur deux succès de rang au Vélodrome, contre Auxerre et Troyes. En face, Angers, lanterne rouge et déjà relégué, n'a plus à rien à jouer en cette fin de saison. Mais ils n'ont pas tout lâché pour autant, et ont su se montrer dangereux lors de leurs trois dernières sorties contre Monaco, Rennes et Paris. Suivez la rencontre en direct.