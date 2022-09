DIRECT. Lyon-Angers : Alexandre Lacazette permet à l’OL de creuser l'écart... Suivez le match de Ligue 1

Bientôt la passe de huit pour les Gones ? Au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais affronte Angers, samedi 3 septembre à 19h, pour le compte de la sixième journée de Ligue 1.

Orphelin de Lucas Paqueta, l'OL s'est consolé mercredi en signant sa troisième victoire de la saison contre Auxerre (2-1), la huitième de rang à domicile depuis le 3 avril 2022, et un succès face à Angers (3-2). Ces mêmes Angevins se déplacent ce week-end dans la capitale des Gaules, avec l'ambition d'enfin lancer leur exercice 2022-2023. Avec deux petits points au compteur et trois défaites consécutives face à des concurrents au maintien, le SCO de Gérald Baticle serait inspiré de prendre des points à Lyon, et se donner de l'air vis-à-vis de la zone rouge. Suivez la rencontre de Ligue 1 en direct.