Direct Lille-PSG : Bradley Barcola fait le break pour les Parisiens sur une belle frappe enroulée... Suivez le match de Ligue 1

C'est l'affiche de la troisième journée de Ligue 1. Les Dogues de Lille reçoivent les Parisiens au stade Pierre-Mauroy, dimanche 1er septembre à 20h45. Depuis le début du championnat, les attaquants du PSG, et particulièrement Bradley Barcola, sont en grande forme, ayant inscrit 10 buts en deux matchs (contre Le Havre et Montpellier).

Les Lillois, qui ont conservé Jonathan David et Edon Zhegrova pendant l'intersaison, ont des raisons de croire en la victoire. Sous les ordres de Bruno Genesio, ils ont réalisé un très bon mois d'août avec leur qualification pour la Ligue des champions et deux victoires (contre Reims et Angers) en championnat. Cependant, lors des dernières saisons, les Dogues ont eu du mal à accrocher les Parisiens. Sur les six dernières confrontations, ils n'ont obtenu qu'un seul match nul pour cinq défaites.

Suivez le match en direct.