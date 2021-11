DIRECT. Lille-Nantes : Nordistes et Canaris dos-à-dos, suivez le match

C'est un Lille à deux visages qui reçoit le FC Nantes sur sa pelouse, samedi 27 novembre à 17h, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1.

Solide sur la scène européenne, en témoigne sa victoire contre le RB Salzbourg mardi, le LOSC est davantage en difficulté en championnat. Accroché par Monaco en fin de rencontre lors de la dernière journée, le champion de France en titre n'a plus gagné dans l'élite depuis la réception de Marseille, le 3 octobre dernier. La tâche ne sera pas simple non plus pour les Canaris, qui n'ont plus battu les Lillois depuis plus de six ans.