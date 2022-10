DIRECT. Lille-Lens : les Dogues en tête à la mi-temps grâce à un penalty de Jonathan David... Suivez le derby du Nord en épilogue de la 10e journée de Ligue 1

Les uns (les Lillois) veulent se rapprocher des places européennes, les autres (les Lensois) du podium. Ce qui fait bien un point commun entre les rivaux nordistes, qui lorgnent sur le haut du classement. Mais avant de se retrouver, dimanche 9 octobre, pour le 116e derby du Nord de l'histoire, ce sont bien les Artésiens de Franck Haise qui affichent le plus de certitudes.

Quatrième à un point de la troisième place, Lens n'a plus perdu depuis 17 rencontres en Ligue 1. Ils se sont d'ailleurs imposés contre Lyon (1-0), dimanche. De son côté, Lille est sur une dynamique plus poussive après sa défaite en supériorité numérique contre Lorient (2-1). Les Dogues de Paulo Fonseca pourront-ils résister au collectif Sang et Or bien huilé ? Suivez notre direct.