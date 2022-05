DIRECT. Ligue 1 : le choc entre Rennes et Marseille pour l'Europe, Lorient et Bordeaux opposés pour le maintien… Suivez le multiplex de la 37e journée

Plus que jamais dans le sprint final. Voilà les vingt clubs de Ligue 1 dans leur ultime ligne droite : celle de la consécration européenne pour certains, celle des déboires pour d'autres. Pour Rennes et Marseille, qui s'affrontent dans ce choc de la 37e journée de Ligue 1, samedi, c'est à quelle saveur européenne ils goûteront la saison prochaine. Le goût de la Ligue des champions pourrait définitivement ravir les papilles phocéennes, tandis que la Ligue Europa pourrait se rapprocher des narines bretonnes.

Monaco, troisième et barragiste en Ligue des champions, reçoit Brest. Enfin, Nice, sixième et premier non-européen, sera opposé à Lille et espérera le faux pas de Strasbourg face à Clermont pour lui dérober la cinquième place. A part ces rencontres en haut du tableau, d'autres enjeux, en bas, rythmeront ce multiplex avec la mission presque impossible pour le maintien de Bordeaux contre Lorient, les Messins qui peuvent encore espérer se maintenir dans l'élite face à Angers, ou encore Saint-Etienne, actuel barragiste, qui accueille Reims à Geoffroy-Guichard. Suivez le multiplex de la 37e journée.