Ligue 1 : Nice décroche la victoire face au Stade Brestois et monte sur le podium

L'OGC Nice a dominé le Stade Brestois, samedi, pour la neuvième journée de Ligue 1 et prend provisoirement la 3e place du classement.

L’OGC Nice a tremblé dans les derniers instants, mais s'en est bien sorti. Le Gym s’est imposé face au Stade Brestois (2-1), samedi 2 octobre, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Soutenus par leurs supporters de retour à l'Allianz Riviera, les hommes de Christophe Galtier ont largement dominé la première période, jusqu’à faire craquer la défense brestoise quelques secondes avant la pause (45e, Todibo). C’est ensuite Melvin Bard (61e) qui a doublé la mise et a permis à son équipe de faire le break. Mais Brest n'a rien lâché et a réduit l'écart dans le temps additionnel, à la suite d'un but d'Honorat (90+2).

Nice poursuit son très bon début de saison, avec un bilan de 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite, et accroche provisoirement la troisième place du classement avec 16 points. De son côté, Brest n’est toujours pas parvenu à remporter un seul match cette saison et pointe au 19e rang, avec seulement 4 points, avant le match de Saint-Etienne face à Lyon.