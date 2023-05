Direct Lens-Reims : à la mi-temps, les deux équipes sont dos à dos... Suivez le match de la 35e journée de Ligue 1

Les Lensois reçoivent, vendredi, une équipe de Reims qui n'a plus rien à jouer, et ont l'occasion de revenir provisoirement à trois points du leader parisien.

Nouveau dauphin du Paris Saint-Germain après sa victoire face à l'OM, le RC Lens est lancé dans son sprint final vers une première qualification en Ligue des champions depuis l'édition 2002-2003. A quatre journées de la fin du championnat, les Sang et Or sont solidement accrochés au podium et ont même l'occasion de se rapprocher du PSG puisqu'un succès les ramenerait à trois points du leader, qui reçoit Ajaccio samedi (21h).

Pour cela, il faudra se débarrasser de Rémois toujours accrocheurs face aux gros calibres de Ligue 1, même s'ils n'ont plus rien à jouer cette saison (10e), avec un maintien assuré mais une qualification européenne trop lointaine. Privés pour ce match de Kamory Doumbia et Thibault De Smet (blessés), les hommes de Will Still pourront profiter d'un stade Bollaert-Delelis un peu plus creux que d'ordinaire, puisque deux groupes de supporters, KSO et les Red Tigers, ont été sanctionnés pour utilisation de fumigènes face à Monaco, le 22 avril.