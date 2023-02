Direct Clermont-Marseille : le coup d'envoi retardé après l'utilisation de gaz lacrymogène... Suivez le match de Ligue 1

En déplacement à Clermont lors de la 23e journée, samedi, l'Olympique de Marseille veut faire oublier la défaite contre Nice.

"On sait qu'on ne peut pas gagner tous les matchs, sinon on finirait le championnat avec 120 points." Après la défaite à l'Orange Vélodrome contre l'OGC Nice (1-3), dimanche 5 février, Igor Tudor a déclaré en conférence de presse vouloir "tourner la page, oublier rapidement". Après avoir concédé autant de buts contre les Aiglons que lors des cinq précédentes journées, l'Olympique de Marseille se doit de repartir du bon pied à Clermont, samedi 11 février. Distancés de huit points par le Paris Saint-Germain, les Marseillais n'ont plus le droit à l'erreur pour continuer à rêver du titre.

Comme les Olympiens, les Clermontois se sont inclinés à domicile le week-end dernier, contre l'AS Monaco (0-2). Muet depuis 344 minutes, le club auvergnat espère mettre fin à cette série négative devant son public.