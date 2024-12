Direct Auxerre-PSG : les promus bourguignons rêvent d'un exploit face aux Parisiens... Suivez le match de la 14e journée de Ligue 1 à partir de 21 heures

A l'occasion de la 14e journée de Ligue 1, l'AJ Auxerre reçoit, dans le stade de l'Abbé-Deschamps, le Paris Saint-Germain, vendredi 6 décembre (21 heures). Entre une formation promue l'été dernier et l'ogre parisien, champion de France en titre, l'affiche pourrait sembler déséquilibrée. Mais depuis quelques semaines, l'AJA déjoue souvent les pronostics avec plusieurs victoires marquantes (3-1 à Marseille et 4-0 face à Rennes) et reste sur quatre victoires de rang sur leur pelouse, et un seul but encaissé (Reims, 2-1, le 20 octobre).

De leur côté, les Parisiens, leaders incontestés et toujours invaincus cette saison en Ligue 1, vivent une période très délicate. Le PSG reste effectivement sur deux prestations préoccupantes, face à Nantes en championnat (1-1) et en Allemagne contre le Bayern Munich (défaite 1-0) en Ligue des champions. La formation de Luis Enrique doit se ressaisir pour faire le plein de confiance à seulement quatre jours d'un match crucial en C1, à Salzbourg (Autriche).

Suivez le match en direct commenté.