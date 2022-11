Coupe du monde 2022 : "Se ressourcer" et "se préparer", dans les coulisses des clubs de Ligue 1 pendant la trêve internationale

Si les supporters et les joueurs de tous les pays arrivent au compte-goutte au Qatar pour le coup d'envoi samedi prochain, en France, le championnat se met en pause quelques jours.

C'est parti pour quasiment un mois et demi de trève en Ligue 1 : le championnat de France de football professionnel s'arrête pour laisser place à la Coupe du monde qui débute le dimanche 20 novembre au Qatar. Reprise officielle le 28 décembre. Une éternité en plein hiver... mais un repos bien mérité pour tous les clubs de L1 en réalité.

"Tout le monde part en vacances durant quinze jours !", sourit ainsi Christophe Pélissier, l'entraîneur de l'AJ Auxerre, qui a connu une lourde défaite face au PSG et ses nombreux participants au Mondial. En effet, plusieurs clubs - dont celui de la capitale - font une coupure nette jusqu'à la fin novembre-début décembre pour recharger les batteries.

"Casser un peu la routine"

Une pause qui va faire "beaucoup de bien", glisse ainsi Bruno Génésio, l'entraineur de Rennes, dont les joueurs viennent de jouer leur 21ème match en trois mois. "Je pense qu'on a aussi besoin de se ressourcer un peu, et surtout mentalement. Il faut avoir une coupure parce que c'est un rythme effrené", défend le "coach" des Bretons, accrochés à la troisième place du podium. Mais, pour autant, pas question de se laisser aller : place ensuite à la préparation de la deuxième partie de saison qui s'annonce également très dense. "C'est intéressant de casser un peu la routine, de se retrouver entre nous, même si on ne sera pas au complet. En tout cas, c'est une deuxième préparation, c'est comme si on était au début d'une nouvelle saison", précise Bruno Génésio, qui va emmener ses joueurs en stage quelques jours au Portugal.

Les Nantais aussi seront au Portugal pour se retrouver, quand les effectifs de Lens, Monaco ou encore Lorient optent pour l'Espagne. Toulouse a choisi la Turquie et Lyon, de son côté, est attendu à Dubaï... Tous ces clubs joueront ensuite en décembre des matchs amicaux. Et il faudra alors gérer le retour des mondialistes, et notamment à Paris qui en compte douze dans ses rangs.