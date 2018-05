Clap de fin pour la Ligue 1 : Monaco et Lyon qualifiés en Ligue des champions, pas l'OM

Les Marseillais sont coiffés au poteau par Monaco et Lyon dans la course pour participer à la plus belle des coupes d'Europe.

L'attaquant argentin de l'OM Lucas Ocampos à la lutte avec le défenseur d'Amiens Issa Cissokho lors du match OM-Amiens du 19 mai 2018. (BORIS HORVAT / AFP)