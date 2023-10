Chants homophobes dans les stades de football : la LFP "ne peut pas faire grand-chose" contre, estime le président de l'association Foot Ensemble

Yoann Lemaire a préconisé lundi sur franceinfo d'"individualiser les sanctions" en allant "chercher vraiment ceux qui affirment leur homophobie", alors que la Ligue de football professionnel examinera jeudi les chants homophobes entonnés dimanche par des supporters rennais lors d'un match contre Nantes.

"Mis à part fermer une tribune, ils ne peuvent pas faire grand-chose", a estimé lundi 2 octobre sur franceinfo Yoann Lemaire, président de l'association Foot Ensemble, qui lutte contre l’homophobie dans le football, alors que la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) va examiner jeudi 5 octobre les chants homophobes entonnés par des supporters rennais lors du match de Ligue 1 contrer Nantes dimanche 1er octobre, une semaine après les chants d'ultras parisiens lors de PSG-OM le 24 septembre.

"La commission de discipline, mis à part fermer une tribune ou alors sanctionner des joueurs quand ils ont des propos homophobes, ils ne peuvent pas faire beaucoup de choses en plus, affirme Yoann Lemaire. Je trouve que c'est inutile, ça ne sert à rien."

Sanctionner sportivement un club "sera contreproductif"

L'association Foot Ensemble plaide pour que soient fait "beaucoup plus d'ateliers de sensibilisation" afin de "responsabiliser les supporters et les gens influents auprès des groupes de supporteurs". Il préconise d'"individualiser les sanctions" en allant "chercher vraiment ceux qui affirment leur homophobie, comme certains capos", ces supporters qui entament les chants dans les tribunes. Il faut, selon Yoann Lemaire, "expliquer concrètement ce que c'est l'homophobie" aux supporters "pour qu'ils soient bien clairs avec ça". Il s'agit d'"apprendre à se connaître".

Selon Yoann Lemaire, sanctionner sportivement un club "sera contreproductif" et ira à "l'opposé". "Il y a déjà, par exemple, des supporters de Lorient qui risquent de mettre le maillot de Rennes pour aller chanter des chansons pour essayer de faire perdre des points à leurs concurrents." Il prône pour que soit mis en œuvre "un projet à long terme".

"Les clubs doivent prendre le problème à bras le corps avec les instances, avec le ministère de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministère des Sports, les supporters, les groupes de supporters influents." Yoann Lemaire, président de l'association Foot Ensemble sur franceinfo

Foot Ensemble demande que "les clubs s'engagent plus" et préconise, avec d'autres associations, de "démultiplier les rencontres avec les supporters, notamment les plus influents, ce qui lance les chants" afin d'"aller encore plus loin".