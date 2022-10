Real Madrid-Barcelone : Tchouameni-Koundé, un cru bordelais qui enivre l'Espagne

"Maintenant c'est la guerre entre nous." Le message ironique posté sur les réseaux sociaux par le néo-Madrilène Aurélien Tchouameni, cet été, à l'annonce de la signature de Jules Koundé chez le rival barcelonnais va prendre tout son sens, dimanche 16 octobre, lorsque les deux amis d'enfance se présenteront, face à face, sur la pelouse du Santiago-Bernabeu pour le premier clasico de leurs carrières.

Proches depuis le centre de formation de Bordeaux, le milieu Aurélien Tchouameni et le défenseur Jules Koundé partagent le même agent, la même trajectoire et partent en vacances ensemble... Pourtant, lors du match de clubs le plus regardé au monde, aucun des deux ne voudra se faire de cadeau.

Ils ont démarré à Bordeaux.



Ils ont fait l'équipe de France ensemble.



Ils feront le Clasico l'un contre l'autre.



Belle ascension pour Koundé et Tchouaméni. pic.twitter.com/Kq5yn2yzxq — Actu Foot (@ActuFoot_) July 28, 2022

Des débuts rêvés en Gironde

Les deux compères se connaissent depuis 2013, date à laquelle Koundé débarque au centre de formation des Girondins. A cette époque, Tchouameni y est déjà depuis deux ans mais c'est bien le futur Barcelonais qui s'impose le plus rapidement, prenant même un brassard de capitaine qu'il gardera dans presque toutes les équipes de jeunes.

Il faut cependant attendre la saison 2016-2017 pour que le duo se révèle. Portée par Koundé et Tchouameni, la nouvelle génération dorée des U19 bordelais reste invaincue toute l'année et se qualifie pour la Youth League, la Ligue des champions des moins de 19 ans, au terme d'un championnat presque parfait. De quoi rêver plus haut pour les deux futurs internationaux.

Cinq ans plus tard, après une année commune passée dans le groupe pro à Bordeaux, et des envols réussis respectivement à Monaco et à Séville, Tchouaméni et Koundé se retrouvent donc dans deux des plus grands clubs du monde.

Koundé en quête de rythme

Mais l'adaptation est plus difficile pour Jules Koundé, qui a plus fréquenté l'infirmerie du Barça que les terrains d'entraînement depuis le début de l'exercice actuel. Plutôt bon lors des cinq rencontres qu'il a disputées depuis son arrivée, le défenseur a toutefois été contraint de (re)prendre du repos en raison d'une lésion à la cuisse gauche survenue lors du dernier rassemblement des Bleus, le 22 septembre, face à l'Autriche.

Le Barcelonais Jules Koundé face à Elche, le 17 septembre 2022. (URBANANDSPORT / NURPHOTO)

Mais alors que la défense rafistolée du Barça s'est rendue coupable sur les trois buts inscrits, mercredi, par l'Inter Milan au Camp nou (3-3), l'ancien Sévillan, qui a repris l'entraînement jeudi, pourrait retrouver sa place de titulaire dès dimanche. Et ce, grâce à sa polyvalence, un atout qui pourrait lui permettre de prendre l'axe à la place des décevants Eric Garcia et Gérard Piqué, même s'il a principalement joué latéral droit sous les ordres de Xavi.

Tchouameni déjà indispensable

De son côté, Tchouameni, lui, n'a pas attendu pour se montrer indispensable au Real Madrid. Depuis le départ de Casemiro vers Manchester United cet été, Carlo Ancelotti a été obligé d'accélérer le processus d'adaptation pour le jeune milieu français. Mais propulsé titulaire au centre d'un milieu de terrain de luxe, composé de Toni Kroos et Luka Modric, l'ancien Monégasque n'a pas failli. Mieux, il a enchanté.

Aurélien Tchouaméni (au centre) célébrant un but avec ses partenaires du Real Madrid face à Getafe, le 8 octobre 2022. (RUBEN DE LA FUENTE PEREZ / NURPHOTO)

"Il a de la qualité, il est très solide dans les duels, très fort dans le jeu aérien. Il a de la technique et se projette bien dans la surface adverse. Nous devons aussi profiter de ses tirs de loin, expliquait Carlo Ancelotti, le 19 août dernier. Il doit s'améliorer mais ce joueur est prêt à jouer pour le Real Madrid".

Et ce ne sont pas les Brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo, à qui Tchouaméni a chacun distribué une offrande depuis le début de la saison, qui diront le contraire. Les deux attaquants espèrent d'ailleurs que l'international tricolore leur enverra de nouveaux caviars, dimanche, lors de la rencontre la plus attendue de la saison par les deux effectifs. Mais pas sûr toutefois que Jules Koundé ne l'entende de cette oreille.