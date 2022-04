Liga : le Real Madrid sacré champion d’Espagne après sa large victoire contre l’Espanyol Barcelone

Vainqueurs de l'Espanyol Barcelone (4-0) samedi, les Merengues ne peuvent plus être rattrapés en tête du classement, et décrochent le 35e titre de champion de leur histoire.

Le Real est sur le toit de l’Espagne. Grâce à leur victoire maîtrisée face à l’Espanyol Barcelone (4-0) à Santiago Bernabeu, samedi 30 avril, les Madrilènes ont officiellement décroché le titre de champion d’Espagne 2022. Un doublé de Rodrygo (33e, 43e) et deux jolis buts de Marco Asensio (56e) et Karim Benzema (81e) ont scellé le succès des hommes de Carlo Ancelotti, devant 58 000 spectateurs en liesse. Avec 17 points d’avance sur le dauphin sévillan, ils ne peuvent plus être rattrapés en tête du classement, et s’adjugent la 35e Liga de leur histoire.