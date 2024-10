Liga : le Real Madrid condamne les insultes racistes envers les Barcelonais Lamine Yamal et Alejandro Baldé entendus durant le Clasico

Le Real Madrid a condamné, dimanche 27 octobre, les comportements racistes de plusieurs de ses supporters, filmés en train d'insulter les joueurs du FC Barcelone Lamine Yamal et Alejandro Baldé, pendant le Clasico de samedi, au stade Santiago-Bernabeu, remporté par le club catalan 4-0.

"Le Real Madrid condamne fermement tout type de comportement raciste, xénophobe ou violent dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes proférées hier soir par quelques supporters dans l'un des coins du stade", écrit le club espagnol dans un communiqué. Depuis samedi soir, sur différents réseaux sociaux, de nombreuses vidéos où l'on peut entendre des supporters du Real proférer des insultes racistes envers les deux internationaux espagnols circulent.

Une enquête ouverte par le Real, la Liga va déposer plainte

Le champion d'Espagne en titre assure avoir "ouvert une enquête afin de localiser et d'identifier les auteurs de ces insultes déplorables et méprisables, afin de prendre les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées". La Ligue de football espagnol, qui condamne également les "insultes et gestes racistes" reçus par les joueurs catalans, affirme qu'elle va déposer plainte et répète son engagement pour "éradiquer tout comportement raciste et haineux dans et en dehors des stades".

Malgré les mesures prises par la Liga et les sanctions de plus en plus sévères de la part des clubs et des autorités, le football espagnol ne parvient toujours pas à se débarrasser du racisme dans ses stades. Devenu une figure de la lutte contre le racisme, l'attaquant du Real Madrid Vinicius Jr. en a été la cible la plus fréquente depuis son arrivée en Espagne en 2018, mais seuls certains de ces incidents ont donné lieu à des sanctions jusqu'ici.