Liga : de retour à Barcelone, Xavi se dit impatient de commencer, malgré la "période difficile" que traverse le club

Depuis son départ du Barça en 2015, les Culers (nom donné aux supporters du FC Barcelone) n'attendaient que son retour. Six ans plus tard, Xavi est de retour chez lui, dans le club où il a tout gagné. Une arrivée qui suscite autant de joie que d'espoirs.

Au moment de signer son contrat, qui le lie au club jusqu'en 2024, l'ancien milieu de terrain a été longuement acclamé par le public du Camp Nou. "Je suis très excité par la façon dont les fans m'ont reçu, a-t-il commenté. Très excité et impatient de commencer. Je rentre à la maison et je sais que c'est une période difficile, mais le désir et l'ambition doivent nous aider. Nous sommes le Barça et nous devons essayer d'être le meilleur club du monde".

Le nouveau messie du Barça ?

S'il se sait très attendu, le Catalan connaît aussi l'ampleur de la tâche qui l'attend : un club en crise, une infirmerie pleine et des résultats très décevants. Un chantier sobrement évoqué par le principal intéressé : "Je ne peux pas parler ou faire de diagnostic sur des choses que je n'ai pas vécues" .

Connu comme l'un des apôtres du tiki-taka, Xavi a évacué la question du style de jeu de son équipe à plus tard, tout en affirmant que Guardiola était un maître. Au rayon des anciens illustres du Barça, Xavi a assuré avoir reçu un message d'encouragements de la part de Lionel Messi, désormais joueur du PSG, qu'il a par ailleurs qualifié de "grand leader sur le terrain", mais "très timide" à l'extérieur.

The moment has arrived pic.twitter.com/OkSunDBzRk — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

À l'image la Pulga en son temps, de très nombreux jeunes joueurs pétris de talent frappent à la porte de l'équipe première. "Je suis là pour les aider à aller plus loin, a confirmé Xavi. Il y a beaucoup de talent, mais ils sont très jeunes." Pour le président, Joan Laporta, le retour de Xavi va marquer l'histoire du club.