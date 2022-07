Liga : Barcelone annonce l'arrivée de l'attaquant star Robert Lewandowski en provenance du Bayern Munich

Une recrue de choix pour le Barça. Le club catalan a annoncé l'arrivée de Robert Lewandowski, mardi 19 juillet, pour une durée de quatre saisons. L'attaquant, envoyé au PSG par certaines rumeurs à un an de la fin de son contrat en Bavière, devient le premier joueur polonais à endosser la tunique blaugrana.

[ANNONCE OFFICIELLE ✍]

Accord trouvé avec le Bayern Munich pour le transfert de @lewy_official https://t.co/e2FMKf8UJ1 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) July 19, 2022

"Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont trouvé un accord concernant le transfert de l'attaquant polonais Robert Lewandowski pour un total de 45 millions d'euros plus 5 en variables. Le joueur polonais signera un contrat de quatre saisons et sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros", précise le communiqué du club.

A bientôt 34 ans, il quitte le Bayern Munich huit ans après sa arrivée en provenance du Borussia Dortmund. Lewandowski a marqué de son empreinte le club, inscrivant 344 buts en 375 matchs et devenant deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat allemand.

Raphinha a aussi signé

Il renforce un secteur offensif d'un Barça en difficulté, relégué à treize points du Real Madrid en championnat et éliminé dès les poules de la dernière Ligue des champions. Cette arrivée survient après celle de l'ancien Rennais Raphinha et à la prolongation d'Ousmane Dembélé. Avec ces signatures, Barcelone espère se relancer, pour la première saison démarrée avec Xavi sur le banc.