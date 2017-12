Liberia : des footballeurs félicitent George Weah après son élection à la présidentielle

L'ancien joueur de football et sénateur George Weah a largement remporté l'élection présidentielle au Liberia, avec 61,5% des suffrages lors du second tour mardi, contre 38,5% pour son adversaire, le vice-président Joseph Boakai.

Enfant des bidonvilles de Monrovia devenu star du foot dans les années 1990, George Weah a réalisé le rêve de sa seconde vie en devenant président du Liberia. A 51 ans, l'ex-attaquant vedette du PSG et du Milan AC est le seul Africain à avoir remporté le Ballon d'or, en 1995. De nombreuses personnalités du football lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. "Félicitations", a twitté Mamadou Sakho, international français, joueur au club anglais Crystal Palace.

"Cela force le respect ! Félicitations, monsieur le président", a repris Rio Mavuba, joueur français actuellement au Sparta Prague.

"Merci Mr Président", a twitté l'Ivoirien Didier Drogba, ancien joueur du Mans, de Guingamp et de l'OM.

"Tu as commencé en bas, et maintenant tu es là, Monsieur président, ou Monsieur George. Moment de fierté", reprend Sebastien Bassong, international camerounais

Started from the bottom now you're here Mister President aka Mister Georges. Proud moment #GeorgeWeah pic.twitter.com/AW0de2TTmB

L'ancien coéquipier de George Weah à Chelsea Mikael Forssell a aussi félicité le nouveau président, "c'était mon héros enfant, il est maintenant le nouveau président du Liberia", a-t-il écrit.

Congrats to my former teammate at @ChelseaFC George Weah @GeorgeWeahOff who was my boyhood idol and now the new Liberian PresidentCongrats #President #idol #teammate #signature ✅ pic.twitter.com/wcc8vykNsg