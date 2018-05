La liste des 23 Bleus pour la Coupe du monde décalée au 17 mai

Prévue le 15 mai, l'annonce de la liste des Bleus retenus en équipe de France pour le Mondial a été reportée deux jours plus tard, en raison de la qualification de l'Olympique de Marseille pour la finale de l'Europa Ligue.

L'annonce de la liste des 23 joueurs de l'équipe de France convoqués pour la Coupe du monde en Russie a été décalée du 15 au 17 mai. Cette décision a été prise "afin de ne pas perturber la préparation des joueurs français" concernés par la finale de l'Europa League entre l'Olympique de Marseille (OM) et l'Atletico de Madrid le 16 mai à Lyon. L'annonce a été faite au lendemain de la qualification de l'OM par la Fédération française de football (FFF), confirmant une information de L'Equipe, jeudi 4 mai.

L'annonce, par le sélectionneur Didier Deschamps des 23 joueurs retenus pour le Mondial (14 juin-15 juillet) et des réservistes, se tiendra "dans le cadre du journal télévisé de 20 heures de TF1 et sera suivie d'une conférence de presse dans l'auditorium de la chaîne", précise la FFF.

Trois matchs amicaux avant le Mondial

Trois Français sont potentiellement concernés par cette annonce au sein de l'Atletico : les attaquants Antoine Griezmann et Kevin Gameiro ainsi que le défenseur Lucas Hernandez, aux statuts bien différents. "Grizou" est sûr d'être convoqué en tant que leader d'attaque des Bleus, Gameiro a peu de chances en raison d'une concurrence féroce dans le secteur offensif, et Hernandez a les siennes après sa première convocation en mars et au vu de la pénurie au poste d'arrière gauche. Côté OM, plusieurs joueurs sont des habitués du groupe des Bleus, notamment le gardien Steve Mandanda, l'ailier Florian Thauvin et le milieu offensif Dimitri Payet. Mais d'autres peuvent également espérer comme le latéral Bouna Sarr, auteur d'une bonne fin de saison.

Pour préparer la Coupe du monde, l'équipe de France disputera trois amicaux contre l'Eire, l'Italie et les Etats-Unis, respectivement le 28 mai au Stade de France, le 1er juin à Nice et le 9 juin à Lyon. Elle s'envolera dans la foulée en Russie pour le Mondial (14 juin-15 juillet).

Les Français affronteront, en matchs de poule de Coupe du monde, l'Australie (16 juin), le Pérou (21 juin) et le Danemark (26 juin).