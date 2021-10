Foot : la Fifa enquête sur des accusations d'agressions sexuelles dans la ligue féminine aux Etats-Unis

La Fifa s'en mêle. La Fédération internationale de football a annoncé vendredi 2 octobre l'ouverture d'une enquête après des allégations d'agressions sexuelles formulées par deux anciennes joueuses contre un entraîneur, qui secouent la ligue féminine nord-américaine de foot (NWSL). Dans le même temps, la commissaire de la ligue, pointée pour son inaction, a fini par démissionner.

Créée en 2013, la NWSL est au coeur d'une tempête qui ne cesse de prendre de l'ampleur, depuis la révélation de cette affaire par le site The Athletic.

"Rapports forcés"

L'instance du football mondial a ainsi décidé d'agir au lendemain du limogeage, par le North Carolina Courage, de l'entraîneur Paul Riley, qui fait face à des allégations d'abus sexuels, notamment des rapports forcés.

"En raison de la gravité et du sérieux des allégations proférées par les joueuses, les organes judiciaires de la Fifa se penchent activement sur la question et ont ouvert une enquête préliminaire", a indiqué l'institution dans un communiqué, rappelant que "toute personne reconnue coupable de mauvaise conduite et d'abus dans le football doit être traduite en justice, sanctionnée et exclue du jeu".

FIFA is deeply concerned by the recent reports in the US made by several players. FIFA’s judicial bodies are actively looking into the matter & have opened a preliminary investigation.https://t.co/vYhnJy13ay pic.twitter.com/0VgUWl25oh — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 1, 2021

"Dans le cadre de cette enquête, la Fifa contactera les parties respectives, y compris la Fédération américaine (US Soccer) et la NWSL, pour obtenir de plus amples informations sur les allégations d'abus soulevées", est-il précisé.

Deux anciennes joueuses, Sinead Farrelly et Meleana "Mana" Shim, ont affirmé à The Athletic avoir dû faire face à plusieurs reprises, depuis 2011, au comportement inapproprié de Riley, dont la licence d'entraîneur a été suspendue par la Fédération américaine, qui elle aussi a annoncé mener son enquête.

Démission de la commissaire de la Ligue

La commissaire de la NWSL, Lisa Baird, a dans un premier temps promis la mise en place d'un processus de signalement anonyme pour les joueuses et membres du personnel. Puis la transmission du dossier à l'US Center for SafeSport", afin que cette organisation indépendante, mandatée pour lutter contre les abus sexuels dans le sport aux Etats-Unis, puisse enquêter.

De plus en plus au coeur de la tourmente, Lisa Baird a finalement reconnu le 1er octobre avoir fait preuve d'une trop grande passivité au moment d'annoncer que les matchs de championnat prévus le week-end du 2 octobre n'auraient pas lieu, à la requête du syndicat des joueuses. Dans la foulée, la ligue nord-américaine a annoncé sa démission.

Paul Riley est le deuxième entraîneur de la NWSL à être licencié cette semaine, l'instance ayant mis fin au contrat liant Richie Burke au Washington Spirit, suite à une enquête pour harcèlement moral et comportement abusif.