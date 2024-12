Litige Mbappé-PSG : le joueur saisit la commission de discipline de la LFP pour "défaut de paiement de primes et salaires"

Kylian Mbappé parviendra-t-il à faire craquer le PSG ? Alors que la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) a donné raison au joueur le 11 septembre, puis de nouveau en commission paritaire d'appel le 25 octobre, et que la Fédération française de football a rejeté une demande du club, Kylian Mbappé a saisi, lundi 2 décembre, la commission de discipline de la LFP. Il réclame 55 millions d'euros au club parisien pour "défaut de paiement de primes et salaires".

Le conflit entre les deux parties trouve son origine à l'été 2023. Kylian Mbappé fait alors part de son intention de ne pas prolonger son contrat avec Paris, qui arrive à expiration en juin 2024, et passe un accord tacite avec la direction du club pour renoncer à plusieurs primes. Mais après l'annonce de son départ, libre, en fin de saison, l'attaquant voit son temps de jeu réduit, et ses salaires des mois d'avril, mai et juin non réglés.

Le champion du monde 2018, qui estime être dans son bon droit, a décidé de saisir la commission juridique de la LFP, après avoir saisi la Fédération française de football, en août dernier. Après plusieurs décisions en sa faveur, mais alors que le PSG refuse de payer, l'audience devant la commission de discipline de la Ligue se tiendra le 11 décembre.