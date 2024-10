Litige Mbappé-PSG : la Ligue ordonne au club parisien de verser les 55 millions d'euros à son ancien joueur

La commission nationale paritaire d’appel de la Ligue de football professionnel (LFP) a conforté Kylian Mbappé dans le litige qui l'oppose au Paris Saint-Germain, a appris vendredi 25 octobre la direction des sports de Radio France, auprès d'une source proche du dossier. Le PSG doit régler 55 millions d'euros qui correspondent à trois mois de salaire (avril, mai, juin 2024) et des primes impayées à l'attaquant star des Bleus, parti cet été au Real Madrid.

Le club de la capitale conteste à nouveau cette décision. "Maintenant que la commission d’appel a confirmé l’avis rendu par la commission juridique, le PSG a décidé de porter l'affaire devant les juridictions compétentes - tout en continuant à essayer de trouver une solution amiable avec le joueur", a déclaré un porte-parole du PSG à la direction des sports de Radio France. "Le club espère que la parole donnée sera respectée sachant que si le joueur décide malheureusement de poursuivre ce litige, le club sera contraint de le faire juger par les juridictions compétentes et de faire reconnaître le préjudice qu’il a subi et continue de subir du fait de la position incompréhensible de son ancien joueur", a poursuivi le club parisien.

Un accord tacite au cœur du litige

Le conflit entre les deux parties trouve son origine à l'été 2023, quand Kylian Mbappé fait part de son intention de ne pas prolonger son contrat avec le PSG, qui arrive à expiration en juin 2024. Le joueur révèle, en janvier 2024, un accord oral passé avec le PSG pour "préserver la sérénité du club." Un accord tacite, mais qui selon le Paris Saint-Germain possède une valeur juridique. Avec des échanges de mails à l’appui et la présence de témoins. La direction des sports de Radio France a eu, dans le détail, l’accord passé entre le joueur et le dirigeant qatarien. Si Kylian Mbappé refuse d’activer son année supplémentaire, il renonce dès lors à plusieurs de ses primes, pour un montant de 55 millions d’euros brut.

Un mois plus tard, en février, Kylian Mbappé indique au PSG et à son président Nasser Al-Khelaïfi qu’il quittera libre le club à la fin de la saison. L’attaquant français voit son temps de jeu réduit et, surtout, plusieurs primes et ses salaires des mois d’avril, mai et juin, ne lui sont pas réglés. Le champion du monde 2018, qui estime être dans son bon droit, décide de saisir la commission juridique de la LFP, ainsi que la Fédération française de football, en août dernier.

Le contentieux devait certainement se régler devant le conseil des prud’hommes, car la commission juridique de la LFP, même si elle a enjoint le PSG à verser les sommes dues, n’est pas habilitée à obliger le club à payer.