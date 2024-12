Liga : nouvelle soirée mitigée pour Kylian Mbappé, toutefois buteur face à Gérone

L’attaquant français, aligné en pointe, a marqué le dernier but dans la victoire du Real Madrid contre Gérone (3-0), samedi, en championnat.

Il n’intimide plus ses adversaires comme autrefois, mais Kylian Mbappé pourrait-il reprendre confiance après son but à Gérone, samedi 7 décembre ? Après son pénalty manqué mercredi, le Français était attendu au rebond. Il a traversé la première période comme un fantôme, mais a trouvé le chemin des filets en deuxième période (62e).

La star française a remis, le temps d’un instant, les ingrédients qui ont fait son succès avec un bon appel, de la vitesse et un tir croisé dans l'angle fermé. Comme libéré d'un poids, il a ensuite montré un meilleur visage avec plus de spontanéité, notamment sur un tir en première intention (74e), avant de céder sa place à Endrick (81e). Ce but, le 11e de sa saison, le 200e de sa carrière en championnat, tombe à pic, trois jours avant un match important contre l'Atalanta en Ligue des champions.

Son raté face à Gazzaniga ne l'a pas sorti du match

Les supporters du Real espèreront voir cette version du Français et pas celle des 45 premières minutes de jeu. Face à des Catalans décomplexés, prenant le jeu à leur compte, il n'a que peu (voire pas) existé avec le ballon et le pressing s'est le plus souvent passé sans lui. Preuve que le Français fait désormais moins peur à ses adversaires, le gardien de Gérone, Paulo Gazzaniga, s’est même permis de le dribbler (27e).

Le véritable leader de l’attaque madrilène samedi, Jude Bellingham, a alors pris ses responsabilités pour ouvrir le score (36e). A la mi-temps, Mbappé ne s'est signalé que par son carton jaune reçu pour contestation. Au retour des vestiaires, il a encore fallu quelques minutes à l’ancien Parisien pour entrer dans son match. Ce dernier a conclu un face-à-face idéal avec Gazzaniga par une frappe hors-cadre, après avoir initié ce mouvement d'un contrôle de la main (47e). Le deuxième but madrilène est alors venu d’Arda Güler, trouvé en profondeur avec un appel dans l’espace qu’aurait dû proposer Kylian Mbappé (55e).

Heureusement pour lui, la soirée s'est terminée sur une bien meilleure note. Grâce à leur succès, les Madrilènes reviennent à deux points du leader barcelonais, avec un match de moins au compteur.