"Kylian Mbappé ne laissera pas une trace indélébile au PSG", assurent certains supporters

Ça y est, c'est fini : Kylian Mbappé ne foulera plus la pelouse du Parc des Princes sous les couleurs du PSG. Avec une défaite 3-1 face à Toulouse pour la 33e journée de Ligue 1, l'attaquant star a donc fait ses adieux au Parc dans une ambiance pour le moins étrange : un tifo géant déployé par les supporters en simple guise d'hommage, que le club n'a pas organisé. Mais le capitaine du soir en l'absence de Marquinhos s'est toutefois offert son ovation, en marquant son 256e but en sept saisons dans la capitale.

Reste que l'histoire d'amour entre "Kyks" et les supporters parisiens reste compliquée. À la fin de la célébration du titre de champion de France, qui s'est déroulé après le match contre Toulouse, dimanche soir, quand on demande aux supporters parisiens ce qu'il a manqué, spontanément, la réponse est la même : "Un bel hommage à rendre à Mbappé", "Il manquait un discours de Kylian", "Il méritait un hommage ! Un joueur de cette classe mondiale, je ne sais pas quand est-ce qu'on en aura encore...", confient des supporters croisés aux abords du Parc des Princes.

"Il a fait un peu trop d'histoires"

Mais pour d'autres, la volonté du club de ne pas rendre d'hommage particulier à son meilleur buteur de l'histoire est tout à fait logique : "Merci Kylian, mais je trouve qu'il a fait un peu trop d'histoires pendant son passage", tacle Axel.

À côté, le maillot du PSG sur le dos, Arnaud, lui, reproche à Kylian Mbappé de ne pas avoir suffisamment respecté le club. "Quand il a annoncé son départ, il n'a eu aucun mot pour le club. Il a eu un mot pour ses coéquipiers, pour les supporters, mais rien pour l'institution du PSG. Aucun mot non plus pour le président qui l'a fait venir et qui l'a fait évoluer pendant sept ans. Je pense qu'on se rappellera de Mbappé, mais il ne laissera pas une trace indélébile, comme a pu le faire un Raï, un Pauleta, un Cavani... Il a toujours mis son image en avant au lieu du PSG en premier", dénonce ce supporter, qui l'avoue tout de même : "On continuera à le supporter avec le maillot des Bleus".