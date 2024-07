Kylian Mbappé "est très attendu du côté du Real Madrid, on a beaucoup d'espoir en lui", explique un journaliste espagnol

Kylian Mbappé "est très attendu du côté du Real Madrid, on a beaucoup d'espoir en lui", explique mardi sur franceinfo Juan José Dorado, journaliste espagnol indépendant. "La pépite française", va être présentée à la mi-journée à 80 000 supporters du Real Madrid au Stade Santiago Bernabéu. Mais l'intégration de Kylian Mbappé dans un club de légende après un Euro raté loin de son meilleur niveau risque d'être difficile prévient Juan José Dorado.

franceinfo : L'arrivée des Kylian Mbappé est très attendue à Madrid ?

Juan José Dorado : Elle était attendue. Ça tombe à un moment un peu particulier puisque l'Espagne a gagné l'Euro. Lundi soir, la sélection espagnole fêtait ce titre avec les Espagnols dans les rues de Madrid. Ça n'empêche qu'il y a beaucoup d'attente pour l'arrivée de Kylian Mbappé. Ce seront plus de 80 000 personnes qui vont se donner rendez-vous au stade Santiago Bernabeu à 12 heures pour voir la pépite française.

"C'est lui qui va encore emmener le Real Madrid loin dans les compétitions." Juan José Dorado, journaliste à franceinfo

N'oublions pas que Kylian Mbappé va jouer une saison très complète avec le Real Madrid. Il y a pas moins de sept titres à gagner.

Mbappé n'a pas fait un grand Euro. Ce n'est pas le meilleur moment pour arriver dans ce grand club ?

C'est vrai qu'il n'a pas brillé, mais il n'a que 25 ans. Il est parmi les meilleurs joueurs au monde. Il est très attendu du côté du Real Madrid. On a beaucoup d'espoir en lui. Ce n'est pas pour rien si ça fait sept ans que le Real essaye de l'avoir dans son effectif. C'est vrai qu'il y a ce décalage actuellement, mais il sera vite oublié dans quelques semaines quand il mettra le maillot et qu'il rentrera sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu pour son premier match avec le Real.

Comment Mbappé va s'intégrer dans une équipe qui a trouvé un bon équilibre de jeu ?

Cet équilibre va être forcément modifié. Rien que sur le plan tactique, il va falloir trouver comment faire jouer Kylian Mbappé et Vinicius par exemple. Mais le Real est habitué à ce type d'arrivée. Avant, c'était Zidane, Beckham aussi et Ronaldo. L'équipe sera beaucoup plus offensive, c'est certain. Il va y avoir un impact parce qu'il va falloir faire jouer Vinicius et Mbappé, deux joueurs qui jouent normalement sur le même côté. Ça va aller beaucoup plus vite que ça n'allait déjà avec le Real Madrid.

On risque de voir un Real Madrid qui va marquer énormément de buts cette saison. Quand Ronaldo est parti, il marquait autour de 50 buts par an. Benzema l'a plus ou moins remplacé. On attend de retrouver effectivement un buteur comme l'était Ronaldo. Ce buteur s'appelle Kylian Mbappé. Il n'y a aucun doute du côté de l'Espagne et du côté du Réal.

Comment Carlo Ancelotti va devoir gérer la personnalité de Kylian Mbappé ?

C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il a été un grand joueur et c'est un grand entraîneur. Il est habitué à gérer les egos des uns et des autres dans une grande institution. Il y a quand même un changement qui doit être pris en compte. Il sait qu'il arrive dans un club qui est une institution où son pouvoir n'aura pas du tout le même poids qu'il pouvait avoir au PSG. Il va falloir qu'il rentre dans le moule du Real Madrid.

Le club a invité Cristiano Ronaldo, qui a été le grand joueur du Real Madrid ces dix dernières années, à partir. Avant lui, c'était Casillas et Ramos. Ils étaient des stars. Le Real Madrid ne se marie pas avec un joueur. Mbappé sait où il arrive, il sait ce qu'il va devoir faire, mais il sait aussi qu'il n'aura pas le poids du Real Madrid sur ses épaules parce qu'à côté de lui, vous allez avoir des Vinicius, des Bellingham, des Valverde, des Tchouaméni. En plus, ils arrivent dans une institution où le Français est de mise avec Tchouaméni, Camavinga et Mendy, trois Français qui l'attendent dans ce vestiaire.