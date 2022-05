"Je pensais qu'il suivrait son rêve" : la prolongation de Mbappé au PSG réjouit mais surprend les spécialistes

Kylian Mbappé a finalement tranché : il reste au Paris Saint-Germain, a appris franceinfo samedi 21 mai auprès de son entourage. L'attaquant de 23 ans arrivait en fin de contrat au PSG et avait la possibilité de prolonger ou de partir.

Alors qu'il a été très courtisé par le Real Madrid, le natif de Bondy a choisi de rester au club parisien. Pour les spécialistes, la décision est surprenante, même si beaucoup se réjouissent de voir Kylian Mbappé rester en France.

"Une bonne chose" pour le PSG et les supporters

"C'est une bonne chose pour le PSG et les supporters", a réagi l'ancien international français Luis Fernandez. "Garder un joueur aussi talentueux, avec des qualités énormes, est une bonne chose. C'est un garçon qui ne cesse de progresser, d'enflammer les foules et les stades." Celui qui est également ex-joueur et entraîneur du club parisien estime que Kylian Mbappé "a pris une grande dimension", se hissant ainsi "parmi les meilleurs au monde, la relève de Ronaldo et Messi". "Espérons qu'ils réussiront finalement à obtenir ce titre en Ligue des champions la saison prochaine", a-t-il ajouté.

"On pensait que Kylian partirait" au Real

"Je suis très heureux et même un peu surpris parce que, ces derniers temps, on pensait que Kylian partirait au Real", a expliqué de son côté Francis Graille, ancien président du PSG entre 2003 et 2005. "On devrait même le considérer presque comme un transfert car on a réussi, au nez et à la barbe du Real Madrid, à conserver ce joueur après avoir signé Messi l'année dernière", a-t-il poursuivi. "C'est extraordinaire pour le club. C'est une belle victoire", a insisté Francis Graille. "C'est un choix : il était libre et pouvait aller là où il voulait. Pour la Ligue 1 c'est fantastique car on va garder un des meilleurs joueurs du monde."

"Cela va entraîner sans doute un certain nombre de changements car s'il a choisi de rester c'est qu'il doit avoir quelque assurance", a cependant pointé du doigt Francis Graille. Il "espère que ça va encore faire progresser le club et que le titre en Ligue des champions est atteignable".

"Je pensais qu'il suivrait son rêve"

Pour Jérôme Alonzo, consultant franceinfo et ancien gardien de but du PSG, la décision de Kylian Mbappé "est une garantie de boulot : des débats passionnés, des supers matchs et tout simplement l'un des meilleurs joueurs au monde qui reste avec nous au moins pour un an". Mais, malgré sa joie, Jérôme Alonzo ne cache pas pour autant sa surprise face à cette prolongation. "Je pensais qu'il suivrait son rêve", reconnait-il. Le Qatar, propriétaire du Paris-Saint-Germain, a dû selon lui "dégainer une offre qu'on ne peut pas refuser". "Pour combattre un rêve, il n'y avait que ça : un projet viable sur le court terme et une proposition financière qu'on ne pouvait pas refuser. Ce sont ces deux éléments combinés qui ont convaincu Kylian de rester", affirme-t-il.

"L'aspect financier n'entre pas en compte"

"Je n'ai jamais pensé que Kylian se moquait des gens en disant qu'il réfléchissait. Je pense qu'il réfléchissait réellement et réfléchir ce n'est pas dire que le Real Madrid a la priorité", a analysé Patrick Mboma, ex-joueur du PSG entre 1992 et 1997. "Je suis à peu près sûr que l'aspect financier n'entre pas en compte", assure l'ancien Parisien. "On peut considérer qu'il s'agit d'une claque pour les supporters madrilènes", reconnaît-il, mais "à 23 ans, refuser le Real Madrid, peut permettre à 24, 25, ou même 28 ans d'y arriver, même si [les responsables du Real Madrid] sont certainement très vexés".