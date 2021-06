France-Galles : pour les Bleus, l'Euro 2021 débute maintenant

"On a deux répétitions avant le grand examen". Mardi à Nice, dans la salle de presse de l’Allianz Riviera, à la veille du premier match de préparation à l’Euro de l’équipe de France ce 1er juin contre le pays de Galles, Didier Deschamps est entré dans son tournoi. Finies les réponses à rallonge sur le retour de Karim Benzema dont tout le monde parle, le sélectionneur des Bleus est désormais concentré sur un objectif : remporter l’Euro le 11 juillet prochain.

Dans cette optique, les deux matchs de préparation, contre le pays de Galles mercredi 2 juin puis contre la Bulgarie mardi 8 juin, sont cruciaux. Pas question de les prendre à la légère et d’aligner une équipe composée à moitié de titulaires et à moitié de remplaçants comme face à l’Irlande en 2018 (2-0). Face aux Gallois emmenés par Gareth Bale, Deschamps devrait sortir dès le coup d’envoi l’artillerie lourde sur la pelouse de l’Allianz Riviera, avec une équipe qui devrait ressembler à celle qui débutera l’Euro contre l’Allemagne le 15 juin.

10 jours de préparation en moins qu'en 2014

Cette année, ce basculement rapide en mode compétition – une semaine seulement après l’arrivée des Bleus à Clairefontaine – est contraint par une préparation raccourcie. "En 2014, on avait pas loin de 30 jours de préparation. Aujourd’hui, on en a seulement 20", rappelait Didier Deschamps lors du rassemblement des Bleus. Dix jours en moins cruciaux, qui obligeent le staff de l’équipe de France à s’adapter et à obtenir des certitudes dès maintenant, avant d’entamer la compétition.

Au sein du groupe France, personne ne veut céder à la panique et parer au plus pressé. Après tout, les Bleus sont champions du monde en titre, un statut qui leur permet d'appréhender une telle situation. "Je trouve l’équipe très bien, tant sur le plan athlétique que mental. On se prépare comme il se doit et il reste encore du temps. L’objectif est d’être prêt face à l’Allemagne", a tenu à rassurer Hugo Lloris en conférence de presse.

"Trouver des automatismes, ça ne se fait pas en un claquement de doigts"

Après deux mois sans jouer ensemble, les Bleus devront forcément retrouver "des jambes, des repères, pour trouver des bonnes sensations en équipe", a insisté le capitaine des Bleus. "Arriver à trouver des automatismes, ça ne se fait pas en un claquement de doigts", confirmait Didier Deschamps après le passage de Lloris devant les journalistes. Mais les Bleus savent qu'au sein d'un groupe très relevé à l'Euro, avec un match d’ouverture face à l’Allemagne et un dernier contre le Portugal, ils n’auront pas le droit à l’erreur et doivent se sentir prêts dès maintenant.

On monte en intensité à la veille de France Pays de Galles pic.twitter.com/sJXqi6RfDQ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 1, 2021

La montée en puissance, que la France avait notamment connue lors du Mondial 2018 avec un premier match très moyen face à l’Australie (2-1), ne sera pas permise cette fois. Les joueurs de Deschamps devront rapidement trouver un rythme de croisière, et c’est là que réside l’enjeu de ces deux matchs de préparation. Le sélectionneur des Bleus a tout de même tenu à rassurer l’ensemble du groupe. "Il y aura du temps de jeu réparti", a affirmé Deschamps, une manière de maintenir tout l’effectif concerné, alors que les remplaçants pourraient obtenir moins de temps de jeu que lors des dernières préparations de compétitions internationales.

Un trio d'attaque à roder

L’équipe-type devrait donc être alignée face au pays de Galles, sans N’Golo Kanté qui, comme les trois joueurs de Chelsea arrivés lundi à Nice car récents vainqueurs de la Ligue des champions, ne joueront pas ce soir. Le trio d’attaque si prometteur, Antoine Griezmann-Kylian Mbappé-Karim Benzema, devrait débuter le match et confirmer si les trois peuvent évoluer efficacement sur le front de l’attaque.

"Il y aura des corrections, des ajustements. (…) On aura des séances avec des discussions qui permettront à tout le monde d’être prêt" pour le match face à l’Allemagne, a assuré Deschamps mardi. Mais si ces deux matchs de préparation face au pays de Galles et la Bulgarie ne restent que des rencontres amicales, les gagner avec la manière apporterait un brin de confiance à moins de deux semaines du début de la compétition, à une équipe qui n’en manque déjà pas.

Mais une contre-performance aurait certainement un impact négatif. "Il s’agit d’une période importante. Ce n’est pas là où on va gagner la compétition, mais c’est là où il ne faut pas la perdre", a rappelé Deschamps la semaine dernière. Contre le pays de Galles, à Nice, le sélectionneur aura donc à cœur de marquer le coup pour cette première "répétition avant le grand examen". Rendez-vous ce soir pour donner une note aux Bleus suite à ce premier test.