Football : le PSG "préfère ignorer" le sous-entendu "honteux" de Kylian Mbappé qui agite l'idée d'un complot

Après la publication d'un article de la presse suédoise concernant l'ouverture d'une enquête pour viol à Stockholm, une nouvelle passe d'armes entre le joueur et son ancien club se déroule réseaux sociaux et communiqué interposés.

Que s'est-il passé à Stockholm la semaine dernière ? Après la publication d'un article du quotidien suédois Aftonbladet, lundi 14 octobre, avançant qu'une enquête pour viol a été ouverte par la police suédoise après son passage avec son entourage dans un hôtel de la capitale suédoise début octobre, le footballeur Kylian Mbappé s'insurgeait sur X : "Fake news ! Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard".

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Le joueur du Real Madrid établit ainsi un lien entre cet article et l'audience programmée mardi devant une commission de la Ligue de football professionnel (LFP) dans le litige financier qui l'oppose au PSG. L'ancien attaquant parisien réclame à son ancien club 55 millions d'euros de salaires impayés et autres primes.

: à lire aussi Kylian Mbappé dénonce une rumeur le liant indirectement à une affaire de viol en Suède

De son côté, son ancien club, le PSG, "préfère ignorer" ce sous-entendu et dit vouloir "garder sa classe et sa dignité", estimant que le post de la star du foot est "honteux", a appris la direction des sports de Radio France, auprès d'une source proche du club parisien.

"Toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité"

Jeudi soir, Kylian Mbappé se trouvait avec un groupe de personnes au restaurant Chez Jolie, dans la capitale suédoise, avant de se rendre au club "V" où ils ont rencontré d'autres personnes, affirme Aftonbladet. Le viol aurait été commis jeudi soir "dans le centre de Stockholm", selon une plainte que le tabloïd suédois affirme avoir consultée.

Dans un communiqué de ses conseils, lundi soir, le footballeur Kylian Mbappé dénonce des "accusations totalement fausses et irresponsables et leur propagation est inacceptable". "Kylian Mbappé ne tolérera en aucun cas que son intégrité, sa réputation et son honneur soient salis par des insinuations infondées. Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de son image, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée", termine le communiqué.