Enquête pour viol à Stockholm : Kylian Mbappé "n'a rien à se reprocher", affirme son avocate

Kylian Mbappé est "stupéfait" mais "serein". Alors que le nom du joueur est cité dans une enquête pour viol à Stockholm, selon plusieurs médias suédois, son avocate assure qu'"il n'a rien à se reprocher". Marie-Alix Canu-Bernard a également annoncé, mardi 15 octobre à l'AFP, qu'elle allait "déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse (...) parce que c'est impossible de se laisser calomnier et diffamer de cette façon-là". Le parquet suédois a confirmé mener une enquête pour viol après le passage de Kylian Mbappé et de son entourage la semaine passée à Stockholm, sans cependant citer de noms. Les médias suédois, eux, affirment que la star du foot est au cœur des investigations.

L'avocate a dit ignorer si l'enquête visait l'attaquant du Real Madrid, comme l'indiquent les quotidiens suédois Aftonbladet et Expressen. Selon ce dernier, le champion du monde 2018 est considéré comme "raisonnablement suspect" dans cette affaire, soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise. "On a lu la presse. Le parquet de Stockholm a fait un communiqué, mais il ne permet pas de savoir si c'est Kylian Mbappé qui est visé. Je n'ai donc pas d'informations me permettant de confirmer s'il s'agit bien d'une plainte déposée à son encontre", a expliqué Marie-Alix Canu-Bernard.