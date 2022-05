DIRECT. Prolongation de Mbappé au PSG : "Jamais un accord n'a été donné" au Real Madrid, assure la mère du joueur

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: La maire de Paris, Anne Hidalgo, se réjouit sur Twitter de la décision de Kylian Mbappé de rester au PSG.

: Ne cherchez pas trop ce qui a poussé Mbappé à rester à Paris… ça ne mérite pas un article !! C’est juste l’argent !! Rien de lié à la qualité de son sport ! C’est vrai que ce sera plus facile pour être à nouveau élu meilleur joueur de L1 l’an prochain qu’en Liga !!!Il Il est doué en foot… aucun problème… mais lui et sa famille ont progressé plus vite en business qu’en foot !!

: J'avoue que je me contrefous de la carrière de Kylian Mbappé. L'important pour moi est qu'il reste au PSG.

: Cette décision me fait vomir... il a choisi l'argent par rapport au choix du cœur, de l'expérience... je l'aimais beaucoup, mais là je me demande quel message il donne aux jeunes ? Choisissez le pognon plutôt que la raison ??? Beurk....

: Bravo a Kylian. Il a fait le bon choix cette année. Si vous observez le Real de Madrid, c'est l'une des plus mauvaises équipes de toiu ce que le Real a proposé depuis des lustres. Leur défense est à la ramasse, il y a 3 individualités majeures qui ressortent du lot (le gardien, Benzema et Vinicius), le reste c'est faible et pour moi le seul vrai projet, c'est Paris. C'est l'histoire en marche de Kylian.

: La décision tant attendue de Kylian Mbappé fait parler dans la presse internationale (comme avec cet article du New York Times) mais aussi largement sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont une pensée (légèrement moqueuse) pour le Real Madrid qui espérait pouvoir ravir la star française au PSG.

: @fredhermel Monsieur Hermel. Quand on ne sait pas on se tait .. jamais un accord n a été donné .. bien à vous

: Dans le foot il y a ceux qui respectent la parole donnée. Et puis il y a Mbappé…

: Repris de volée. Le journaliste Frédéric Hermel, qui critiquait la décision de Kylian Mbappé estimant qu'il avait trahi sa parole, se fait contredire sur Twitter par la mère de l'attaquant français : "Quand on ne sait pas, on se tait... jamais un accord n'a été donné."

: Dommage pour sa carrière car sa place était avec le collectif du Réal de Madrid, qui aurait pu lui permettre de gagner la Ligue des champions

: Très mauvais choix ! Mais bon, Paris restera tragique et c'est plutôt rassurant !

: Kylian tu es un gagnant !

: Aller Paris merci Kylian.

: Kylian Mbappé a donc accepté de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais au fait pourquoi reste-t-il ? On se penche sur les raisons qui ont poussé l'attaquant français à rester encore un peu à Paris.









: Merci Kylian on t'aime ❤

: Mbappé a fait une erreur de vouloir résigné au PSG. C'est pas le mieux pour sa carrière de vouloir continuer sa carrière dans le club de la capitale. Pour moi, le Real Madrid était la meilleure solution et la meilleure pour pour pouvoir gagner la LDC.

: Bon il est pas tes courageux le p’tit Mbappé…. Il n’a pas de parole non plus…. Et il aime l’argent par dessus tout… donc pas très surprenant…fallait s’en douter.

: Bravo Kylian, bonne décision !

: S'il privilégie l'argent plutôt que sa carrière prometteuse, il a tort. Il mérite mieux que le PSG qui reste malgré tout un bon club mais pas européen !!!!

: Le champion du monde français avait promis de mettre fin au suspense concernant son avenir ce week-end. L'attaquant de 23 ans arrivait en fin de contrat au mois de juin et se trouvait dans l'obligation de faire un choix. Le match de ce soir au Parc de Princes face à Metz (21 heures) risque de se transformer en belle fête pour célébrer la décision de la star.

: Après des mois de suspense autour d'un éventuel transfert au Real Madrid, le champion du monde a donc pris sa décision et portera la tunique bleu et rouge l'an prochain. On ne connaît pas pour l'instant les détails de l'accord de principe conclu entre Kylian Mbappé et le PSG, notamment la durée du contrat et le montant de son salaire.





: Kylian Mbappé a accepté l'offre de prolongation du Paris Saint-Germain et reste donc à Paris, a appris franceinfo auprès de l'entourage du joueur.

: Vous êtes plusieurs à demander si nous avons des informations concernant la décision de Kylian MBappé, lequel doit annoncer s'il reste à Paris ou s'il rejoint le Real de Madrid. Plusieurs médias, dont L'Equipe, RMC ou encore Le Parisien, annoncent que la star du PSG continuera de porter les couleurs parisiennes l'an prochain. Nous cherchons de notre côté à avoir confirmation et comptez sur nous pour vous tenir au courant.