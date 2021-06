DIRECT. Préparation à l'Euro 2021 : suivez France-Bulgarie, dernier match amical avant les choses sérieuses

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Outre , tout à l'heure, @unbulgareoptimiste prévoit également un succès bulgare, 1-0. En revanche, @Guy Ragonneau et sont plus cocorico. Une victoire 2-1 selon le premier, un succès 4-1 pour le second (avec un but de Karim Benzema).

: Petit point statistique. Français et Bulgares se sont affrontés 22 fois. La France, qui reste sur trois succès de suite face à cet adversaire, s'est imposée 10 fois, la Bulgarie 8 fois. Il y a eu quatre matchs nuls.

: Didier Deschamps ne peut mettre que 23 joueurs sur la feuille de match. Touchés, Kingsley Coman et Adrien Rabiot, qui avaient participé à la rencontre face aux Gallois, n'y sont pas, tout comme Marcus Thuram.

: Voici la composition de l'équipe bulgare : Naumov - Turistov, P. Hristov, Antov, Bozhikov (cap) - I.Iliev, Chochev, Kraev, Yankov - A. Iliev, Despodov.

: On connaît la composition des Bleus pour ce soir. C'est bien celui attendu avec le retour de N'Golo Kanté au milieu qui prend la place d'Adrien Rabiot, ménagé. La compo : Lloris (cap) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté, Tolisso - Griezmann - Benzema, Mbappé.

: Evidemment les jeunes et les moins jeunes n'auront pas oublié le cauchemar du 17 novembre 1993 au Parc des Princes, cette défaite 2-1 avec le but de Kostadinov dans les arrêts de jeu, qui privait les Bleus du Mondial 1994 aux Etats-Unis. Ce sacré est d'ailleurs taquin puisqu'il prévoit une défaite des Bleus sur le même score ce soir.

: Les Bleus sont arrivés au Stade de France. Le match débutera à 21h10. Il est à regarder sur M6 et évidemment à suivre ici.

: En attendant la composition de l'équipe de France, les tenues tricolores sont prêtes. Contrairement au match contre le pays de Galles, la France jouera en blanc ce soir.

: Je vous parlais du retour des supporters, deux journalistes de franceinfo sport, Andrea La Perna et Denis Menetrier, sont sur place. Ils ont rencontré les heureux élus qui vont pouvoir voir les Bleus avant leur départ pour l'Euro.

: Ce soir, plus que le retour en tant que titulaire de N'Golo Kanté ou celui de Benzema au Stade de France sous le maillot bleu, c'est celui des supporters qui est très attendu. En effet, 5 000 personnes ont été invitées par le FFF afin de soutenir les Bleus. Parmi elles, des membres du personnel soignant, des membres de la famille du football ou encore des étudiants.

: Bonsoir Fabien, bonsoir tout le monde, je suis d'attaque pour vous faire suivre ce second match de préparation des Bleus sur la route de l'Euro. Au menu ce soir, donc, la Bulgarie pour les hommes de Didier Deschamps. N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans vos commentaires. Celui ou celle qui aura le score exact ou sera le ou la plus proche aura une statue érigée à son effigie dans ce direct.