DIRECT. Foot : suivez la conférence de presse de Kylian Mbappé et Nasser al-Khelaïfi après la prolongation de l'attaquant français au PSG

#FOOT "Tout le monde sait que l'année dernière j'avais envie de partir, et que j'avais l'intime conviction que c'était le bon choix." Mais Kylian Mbappé évoque un changement de "contexte", une évolution de projet "sur le plan sportif" du club, et un "attachement sentimental" au pays dans lequel "il veut vieillir".

#FOOT "Je reste un joueur de foot et je n'irai pas au-delà de cette fonction", assure Kylian Mbappé, alors que les rumeurs vont bon train sur le rôle qu'il va être amené à jouer au PSG avec sa prolongation.

_EmericG

Pour les plus inquiet(e)s à Lyon, la sirène d'alerte n'annonce rien de grave : « Dans le cadre de la modernisation du Système d’alerte et d’information des populations (SAIP), des tests seront effectués à Lyon lundi et mardi », préfecture de région.