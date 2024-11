De son divorce avec le PSG aux absences en équipe de France... Kylian Mbappé, une année 2024 à oublier

La non-convocation de Kylian Mbappé ? "C'est mieux comme ça, et je n'en dirai pas plus". Didier Deschamps est resté très mystérieux, jeudi 7 novembre, pour justifier l'absence de son capitaine de la liste pour la Ligue des nations, une deuxième fois après celle d'octobre. Avec son bras de fer face au PSG, son Euro manqué et marqué par sa fracture du nez, des débuts mitigés à Madrid et ses absences inexpliquées, Kylian Mbappé aura vécu une année 2024 compliquée.

Son départ du PSG, une sortie par la petite porte

C’était dans l’air depuis des mois, mais le feuilleton a pris fin le 10 mai dernier, lorsque Kylian Mbappé a annoncé officiellement qu’il quitterait le PSG en fin de saison. Celui qui ne bénéficiait déjà plus d'une immunité auprès de Luis Enrique, a vécu les deux dernières journées de Ligue 1 en dehors du groupe parisien. Et si les supporters du PSG ont déployé un tifo à son effigie lors de la réception de Toulouse, aucun hommage particulier ne lui a été rendu par le club lors de la remise du trophée de champion de France.

Il faut dire que le joueur n’a pas hésité à aller au bras de fer avec la direction parisienne. Ne souhaitant pas prolonger à un an de la fin de son contrat, il avait débuté la saison 2023-2024 dans le loft des indésirables, avant qu’un accord ne soit trouvé pour qu’il réintègre le groupe professionnel. Dans cet accord oral, le joueur s’engageait à renoncer à 55 millions de primes diverses s’il venait à partir libre en fin de saison, ce qu’il a fait.

Mais, voyant son temps de jeu diminuer et ses salaires d’avril, mai et juin non réglés, le champion du monde 2018 a décidé de saisir la commission juridique de la LFP, ainsi que la Fédération française de football. La commission nationale paritaire d’appel de la LFP a ordonné au PSG de verser 55 millions d’euros au joueur, ce que le club refuse jusqu’à aujourd’hui.

L’Euro, nez cassé et compétition "ratée"

Libéré mentalement après son départ du PSG et l’officialisation de son arrivée au Real, Kylian Mbappé a débuté l’Euro sans ces poids sur les épaules. Le capitaine était attendu mais n'a pas répondu aux attentes. Gêné par sa fracture du nez lors du premier match contre l'Autriche, qui lui impose de porter un masque de protection, il n’est pas apparu très en jambes. Son manque d’efficacité est finalement symbolisé par une frappe dans les tribunes à la 86e minute de la demi-finale contre l’Espagne, alors qu’il avait l’occasion d’envoyer les Bleus en prolongation.

Kylian Mbappé avec son masque, face à la Pologne, le 25 juin 2024 à Dortmund. (FRANCK FIFE / AFP)

Après l’élimination de l’équipe de France, il a lui-même reconnu une compétition "ratée". "J’avais l’ambition d’être champion d’Europe et de faire un bon Euro. Je n’ai fait ni l’un, ni l’autre", concèdera-t-il. Et pour couronner le tout, le néo-Madrilène ne pourra même pas se rattraper lors des Jeux olympiques à domicile, retenu par son nouveau club.

Au Real, une arrivée en grande pompe mais des prestations pas à la hauteur

85 000 personnes, une grande scène, Zinédine Zidane, les trophées de la Ligue des champions… Pour accueillir Kylian Mbappé, le Real Madrid a mis les petits plats dans les grands le 16 juillet dernier. Malgré un effectif déjà pléthorique en attaque, le prodige de Bondy est attendu comme la prochaine star du club. Mais sur le terrain, l’adaptation est difficile. Positionné comme numéro 9, à la pointe du secteur offensif, il peine depuis le début de la saison à s'imbriquer dans la mécanique pourtant bien rôdée du Real.

Ses huit hors-jeux dans le Clasico, perdu à domicile sur le score humiliant de 4-0, ont suscité bon nombre de moqueries. S'il a tout de même inscrit 8 buts en 15 apparitions (dont 3 sur pénalty), Mbappé court moins que ses coéquipiers en moyebbe et son manque d'implication dans les tâches défensives est pointé du doigt. A l'heure actuelle, le Real Madrid se place dans le ventre mou du classement de la Ligue des champions (18e avec deux victoires et deux défaites) et le manque d'efficacité de Kylian Mbappé n'y est peut-être pas étranger. Ce dernier n'a marqué qu'un but en 20 tirs.

En équipe de France, l'heure du désamour

En octobre, Kylian Mbappé n’a pas été retenu par Didier Deschamps, officiellement pour récupérer d’une blessure au biceps fémoral, mais deux jours après l’annonce de la liste du sélectionneur, le Madrilène s'est retrouvé titulaire avec le Real Madrid. Une situation qui n'a pas manqué de faire réagir et que le joueur n'a pas souhaité commenter. "Pour nous, jouer pour son pays est plus important", ont alors regretté les Irrésistibles français, premier groupe de supporters des Bleus, par la voix de leur vice-président Anne Costes.

Pendant que ses coéquipiers en sélection battaient Israël et la Belgique, lui prenait du bon temps en Suède. Un séjour qui a pris une autre tournure lorsque la presse suédoise a révélé l’ouverture d’une enquête pour viol, qui le viserait directement. S'il qualifie les articles de "fake news" et si la justice ne l'a pas officiellement mis en cause, Kylian Mbappé a repris le cours de sa carrière. Hasard du calendrier, il a fait son retour sur les pelouses françaises quelques jours plus tard, à Lille, pour un match de Ligue des champions, où il a été accueilli par de copieux sifflets.