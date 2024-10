"Cette affaire, c’est une fake news pour ternir l'image de Kylian Mbappé" : à Madrid, les supporters du Real sont dans le flou

Un joueur "stupéfait", mais "serein". Le parquet suédois a confirmé, mardi 15 octobre, mener une enquête pour viol après le passage de Kylian Mbappé et de son entourage la semaine passée à Stockholm, sans cependant citer de noms. Dans la soirée, l'avocate du joueur affirme qu'il n'a "rien à se reprocher", indiquant toutefois que l'attaquant des Bleus était "stupéfait" de voir son nom cité en lien avec une enquête pour viol.

Reste que, à l'instar de la Suède, en Espagne et notamment à Madrid, où évolue le joueur, cette affaire n’a pas suscité autant de remous qu’en France. Les médias espagnols se montrent relativement discrets et prudents sur le sujet. Faute d'informations précises, de nombreux Madrilènes soutiennent Kylian Mbappé et l’institution que représente le Real Madrid.

Attablé dans un bar madrilène, Tonio ne cache pas son soutient pour Kylian MBappé. "J’ai lu sur Twitter le communiqué du Real Madrid dans lequel le club soutient pleinement Mbappé. Si le Real Madrid s'est positionné, c'est parce qu'il dispose d'informations précises sur ce qui s'est passé. Cette affaire, c’est une fake news pour ternir l’image de Kylian", estime ce fan inconditionnel du club.

Certains dénoncent une fausse information...

Tonio ne peut s’empêcher de voir un complot ourdi par le PSG, alors que le joueur et le club parisien s’écharpent autour d’une affaire financière. D'ailleurs, de nombreux Madrilènes reprennent à leurs comptes la stratégie de communication de Kylian Mbappé, qui a dénoncé une "fake news" sur son compte X, lundi 14 octobre.

Je pense qu’il y a beaucoup de fausses informations en ce moment. On ne devrait pas s’intéresser à toutes ces choses qui circulent. Moi, je soutiens Kylian Mbappé. Le club du Real Madrid protège vraiment nos joueurs." David supporter du real Madrid

...et d'autres avouent être peu renseignés

Si l’on compare à la France, cette affaire suscite peu d'intérêt à travers les médias espagnols. Les chaînes d'information en continu ibériques, mardi 15 octobre, n'en ont presque pas dit un mot. Et la presse généraliste n'en parle pas non plus, mercredi matin. Seuls les quotidiens sportifs évoquent l'affaire, mais tous les gros titres concernent la victoire de l'Espagne contre la Serbie en Ligue des Nations.

Avec cette couverture médiatique minime, l'affaire Mbappé reste assez floue pour les Espagnols. "Je ne sais pas grand-chose sur cette affaire, admet Marquel, un autre supporter du Real. J’ai vu ce matin qu’il était question d’agression sexuelle, ou quelque chose comme ça. Mais je n’ai pas lu grand-chose là-dessus."