Avenir de Kylian Mbappé : Messi, Ronaldo, Papin... Ces autres annonces de transfert qui sortent de l'ordinaire

Dans le dossier Kylian Mbappé, la presse s'écharpe pour deviner l'heure et l'endroit choisis par le joueur pour annoncer sa décision : rester au PSG ou signer au Real Madrid. Dimanche en direct dans l'émission de TF1, Téléfoot ? Micro en main, devant ses fans après un dernier match au Parc des Princes ? Une seule certitude, le champion du monde français mettra fin au suspense ce week-end.

Avant lui, d'autres stars du sport s'étaient déjà démarquées en mettant fin au feuilleton de leur transfert de manière originale. Le basketteur américain LeBron James avait notamment dévoilé lui-même son transfert au Heat de Miami en direct devant une dizaine de millions de téléspectateurs dans une émission spéciale. À l'approche du dénouement du feuilleton Mbappé, franceinfo: sport a listé les annonces de transfert les plus singulières de l'histoire du football.

L'arrivée de Messi au Bourget

Vers 15h20, le 10 août 2021, une photo scelle l'arrivée de la star argentine au PSG. Tout sourire à la fenêtre du terminal de l'aéroport du Bourget, un t-shirt "ici c'est Paris" sur les épaules, Lionel Messi salue les centaines d'ultras parisiens qui ont fait le déplacement. Au passage, il signale au monde entier qu'il rejoint le club de la capitale.

L'argentin Lionel Messi, à son arrivée à l'aéroport du Bourget, le 10 août 2021. (SAMEER AL-DOUMY / AFP)

Cette arrivée copieusement médiatisée a mis fin à des semaines de négociations échouées entre celui qui est surnommé "la pulga" et son club de toujours, le FC Barcelone. D'autant qu'au moment de son atterrissage, toute l'étendue du contrat qui lie l'Argentin au PSG n'avait pas encore été dévoilée. Messi ne sera officiellement présenté au public que le lendemain lors d'une conférence de presse. Qu'importe, l'histoire retiendra sûrement qu'une photo au balcon d'un aéroport a servi d'officialisation de l'un des plus gros transferts de l'histoire de la Ligue 1.

Le tweet qui envoie Ronaldo à la Juve

"Comunicado Oficial: Cristiano Ronaldo". En quatre mots, le Real Madrid a officialisé le départ de sa star, le 10 juillet 2018. Un tweet assorti d'un communiqué, lui-aussi laconique, qui a sobrement remercié le joueur pour son palmarès avec le club madrilène. Dans la foulée, Cristiano Ronaldo rejoint la Juventus de Turin pour un montant de 117 millions d'euros. Une somme record pour un joueur de plus de 30 ans.

Ce fameux tweet, qui compte aujourd'hui près de 115 000 likes, a ponctué des mois de pourparlers infructueux entre le Portugais et son club. Quelques mois plus tard, l'attaquant est revenu sur les conditions de son départ du Real Madrid en signalant qu'il avait ressenti un manque de soutien de la part de Florentino Pérez, le président du Real. Il confiait à France Football : "La vérité, c'est que le président me voulait, mais qu'en même temps, il me faisait savoir que mon départ ne constituerait pas un problème". Après des discussions entre le joueur et sa direction, l'affaire s'est réglée en 35 caractères.

Un documentaire de 33 minutes pour Griezmann

L'avenir d'Antoine Griezmann était l'un des feuilletons qui a animé l'été 2018. Mais le numéro 7 de l'équipe de France n'est pas passé par la voie classique de la presse sportive pour annoncer son futur. Courtisé par le FC Barcelone, il a invité ses fans à regarder la chaîne espagnole "0" de Movistar, le soir du lancement de la coupe du monde 2018, pour leur apprendre sa décision.

À la télé ce soir-là, un documentaire intitulé "la decisión", en écho au nom de l'émission spéciale du basketteur LeBron James "the decision", long de 33 minutes. Raillé sur les réseaux sociaux en raison de la mise en scène exacerbée de la vie de l'International, le mini-film retrace les deux mois où le Français a dû faire son choix, ses deux mois d’hésitation, de pourparlers, qui se sont soldés par son choix de rester à l’Atlético de Madrid.

La pub de Zlatan dans le L.A. Times

Le transfert de l'attaquant Zlatan Ibrahimovic vers les Los Angeles Galaxy a lui-aussi été annoncé de manière peu conventionnelle. Laissé libre par Manchester United, l'arrivée du géant suédois a été confirmée le 23 mars 2018 par une page de publicité publiée dans le supplément sport du Los Angeles Times, un journal californien.

"Dear Los Angeles, You're welcome. Zlatan Ibrahimovic #9, LA Galaxy" - the advert taken out in today's LA Times pic.twitter.com/bjrbrkdAqq — Simon Peach (@SimonPeach) March 23, 2018

"Cher Los Angeles, je t'en prie", indique simplement le texte de cette publicité publiée par le club du Championnat nord-américain de football (MLS), avec la signature d'Ibrahomivic et le logo du club. Un coup de communication qui s'appuie sur l'image du joueur considéré comme ayant un ego surdimensionné. À la suite de cette annonce énigmatique, Zlatan a joué deux saisons pour le club californien.

Les adieux de Jean-Pierre Papin au Vélodrome

Annoncer son départ à la fin de la 38e journée devant ses supporters, Papin l'a déjà fait. En 1992, devant les 45 000 supporters du stade Vélodrome, le ballon d'or 1991 officialise son départ juste après une victoire 2-0 face à Cannes.

Au risque de perturber la célébration du titre de champion fraîchement remporté par l'OM, l'attaquant a pris le micro, seul au milieu de la pelouse, pour confirmer son transfert à l'AC Milan. "Je vous dois beaucoup, certainement tout. (...) Je tenais à vous dire merci du fond du cœur et surtout que je ne vous oublierai jamais", déclare un "JPP" au bord des larmes, sous les ovations du public. Une séquence restée à jamais dans l'histoire du club.