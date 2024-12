Absences en équipe de France, plainte en Suède, fin d'aventure au PSG... Kylian Mbappé s’explique sur les polémiques des derniers mois

"Très heureux". Alors que son état de forme physique et mental est au coeur de nombreuses discussions et ses spéculations, Kylian Mbappé est apparu tout sourire dans une longue interview de près d'une heure accordée à l'émission Clique sur Canal+, dimanche 8 décembre.

"Quand tu es une star, si tu ne parles pas, on parle pour toi. c'est pour ça que je parle aujourd'hui. Tous les jours, il y a quelque chose qui sort alors que je ne parle à personne", s'est justifié l'attaquant tricolore. Pas forcément mis en difficulté par son interlocuteur, ce dernier a eu tout le temps pour livrer sa version des derniers mois "compliqués" qu'il a vécus.

Son absence avec les Bleus : "je n'ai jamais abandonné l'équipe de France"

Le capitaine de l'équipe de France a logiquement été interrogé sur ses absences lors des deux derniers rassemblements. Il n'en a pas dit beaucoup plus. "En octobre, j'étais blessé", a-t-il maintenu, malgré le fait qu'il avait disputé le dernier match du Real avant la trêve. "Pour novembre, je ne peux pas dire [pourquoi]. C'est une décision du coach et je me range derrière ce qu'il a dit. On en a discuté tous les deux et il l'a rappelé en conférence de presse. Il ne veut pas que ça se sache et je respecte totalement sa décision, c'est lui le boss, c'est lui le patron", a-t-il botté en touche, déclarant avoir pourtant exprimé son désir d'être sélectionné.

A l'inverse, il a avoué qu'il ne souhaitait pas participer à la fenêtre internationale du mois de septembre. Pas à 100%, il avait déçu contre l'Italie et la Belgique. Cela ne l'a pas empêché de clamer son amour pour le maillot bleu. "L’équipe de France ça a toujours été le plus haut grade du football, c’est la nation, c’est le pays, clame-t-il. L'équipe de France c'est le seul endroit dans ma carrière où j'ai tout pardonné."

La plainte pour viol en Suède : "je ne suis pas concerné"

Absent du groupe France en octobre, Mbappé avait fait parler de lui sur un plan extra-sportif lors d'une escapade en Suède sur ses joueurs de repos. Une plainte pour viol a été déposée lors de son passage. Le parquet suédois n'a pas communiqué qui était visé. "Je n'ai rien reçu, pas de convocation. J'ai les mêmes infos que tout le monde dans la presse. Le gouvernement suédois n'a rien dit. Je ne suis pas concerné", avance-t-il avant d'assurer qu'il se rendrait en Suède si la justice décidait de le convoquer.

"Je n'ai aucune idée de qui [est la plaignante]" Kylian Mbappé à Clique

"Je devais aller ailleurs dans une ville beaucoup plus exposée, mais le coach m'a dit d'aller à un endroit où il n'y a personne. Je me dis que je suis Kylian et qu'on va me voir partout", relate-t-il, expliquant n'avoir été mis au courant de l'affaire qu'une fois parti de Suède. Ce dernier confie avoir bien passé une soirée avec une personne, avec qui il est encore "en contact", qui n'est pas la plaignante.

Son début de saison à Madrid : "ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait"

Kylian Mbappé reconnaît qu’il ne vit pas "le meilleur début de saison" que ce soit sur les plans "collectif et individuel" avec son nouveau club du Real Madrid. "Ce n’est pas à la hauteur de ce qu’on attendait, mais au Real on t’attend dans la deuxième partie de saison", ajoute-t-il. Et s’il n’est pas encore totalement performant, la star française l’explique par de la fatigue, en écartant l’idée d’une dépression avancée par certains médias.

"Arrêtez le projet Mbappé, c'est Kylian qui vous le dit"



"Il y a la demi-finale de l’Euro en juillet, deux semaines après on nous dit de rejouer. Ils [les médecins] t’analysent au scalp (sic) pour voir si tu as profité de tes vacances, mais oui il faut profiter [...] Oui j’ai eu des moments où j’étais fatigué, mais je n’étais pas en dépression. C’est parler pour parler, ça donne du travail à des gens qui n’ont pas envie d’aller chercher leurs propres infos".

Son départ du PSG : "le club a énormément compté pour moi"

Parti en froid avec le PSG, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale a reconnu quelques torts. "L’erreur que j’ai faite à la fin c’est que j’ai tout confondu. J’avais des conflits avec des gens, des conflits naturels parce que je défendais mes droits d’homme, de joueur, mais ça ne représentait pas le club. Le club, les supporters, les joueurs m'ont tout donné du premier au dernier jour", développe celui qui a passé "sept années extraordinaires, peu importe ce qu'il s'est passé à la fin".

"Avec les supporters, j'aurais pu être plus expressif. Au final, je mets le club et les supporters en porte-à-faux, mais eux ne savent pas ce qu'il se passe, ils le prennent pour eux", regrette-t-il. En plein conflit avec le PSG pour des salaires et primes impayés, il affirme que ses relations avec l'émir "ont toujours été au top", malgré des offres difficilement refusables qu'il a pourtant déclinées. Nasser Al-Khelaifi est moins épargné. "Il ne m’a jamais laissé partir, je suis parti tout seul", souligne-t-il. Ce qui aurait finalement pu le faire rester, c'est l'amour de son frère Ethan pour le club. "Je lui ai dit que si vraiment ça lui pesait, je prolongerais encore. Je serais resté pour lui."